Ilary Blasi, il gesto che ufficializza la rottura da Totti: è finita per sempre

Indietro non si torna ed ora è il momento di guardare avanti, senza rimorsi e rimpianti. Così finisce una delle storie più belle di sempre e che ha fatto credere agli italiani che il vero amore potesse esistere.

Vacanze separate, nessun incontro, nessun ripensamento, tutto sembra ben delineato e tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembra essere finita per sempre. La storia d’amore più bella di sempre è ormai soltanto un ricordo per tutti coloro che hanno creduto fino alla fine che tra i due le cose potessero essere riaggiustate.

Dunque, ognuno per la sua strada, sempre a testa alta e con tante questioni da risolvere a partire dai figli e a livello economico. Per adesso nessuna notizia al riguardo, gli avvocati dei diretti interessati sono ancora in ferie, se ne riparlerà a settembre.

Ilary Blasi e Francesco Totti, un amore durato venti anni

Si sono fatti amare ed hanno fatto credere che il vero amore potesse esistere, poi però sono stati i primi a non crederci più e quella storia durata per venti anni è finita in un batter d’occhio, lasciando l’amaro in bocca a molte persone.

Dal primo incontro alla separazione sono successe tante cose: un matrimonio, tre figli, l’addio del Pupone al calcio e l’inizio di meravigliose avventure lavorative per la Blasi, l’arrivo di Noemi Bocchi e un presunto flirt con Cristiano Iovino.

Non sapremo mai come siano andate realmente le cose, ma una cosa è certa: venti anni non si cancellano e per il Capitano ci sarà sempre una e sola Ilary come per la conduttrice un solo e unico Francesco.

Che fine ha fatto la fede?

Gli ultimi due mesi sono stati fondamentali per Ilary per capire cose sia successo e ritrovare se stessa, anche se ci vorrà ancora del tempo prima che questo brutto momento passi completamente.

Nonostante tutto, la Blasi è tornata alle origini. Ha trascorso più tempo con la sua famiglia e si è lasciata cullare dalle onde del mare della Sabaudia e conquistare dai sapori locali marchigiani, terra d’origine.

Un buon libro, un bicchiere di vino e la compagnia di tanti amici e familiari che non la abbandoneranno mai hanno resto tutto migliore. Sui social non ha perso occasione di postare foto e scatti mozzafiato che la mostrano più bella e forte.

C’è poi un dettaglio che non è passato inosservato: che fine ha fatto la fede del matrimonio? L’ex letterina se n’è già sbarazzato. Addio passato, benvenuto presente.