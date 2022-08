Patatine Pringles, perché hanno una forma a parabola? Non l’avreste mai detto VIDEO

Le Pringles sono delle patatine molto amate al mondo con una forma decisamente particolare. Vi siete mai chiesti perché?

Pringles è un marchio di snack molto famoso nel mondo prodotto da Kellog, acquistato nel 2017 da Procter & Gamble per 2,7 milioni di dollari. Queste patatine in tubo sono vendute in tutto il mondo, sono buonissime, si trovano di diversi gusti ed hanno una forma decisamente particolare, perché?

Una patatina tira l’altra

La società che produce le Pringles è stata fondata negli anni ’60 negli Stati Uniti D’America, in riferimento a quello che è il brevetto è noto che queste patatine sono state inventate da Alexander Liepa, come cibo funzionale all’esercito americano. Inizialmente utilizzate durante la Seconda Guerra Mondiale, successivamente sono state vendute in tutto il mondo a partire dal 1967.

Queste patatine sono racchiuse in un tubo rigido in cartone, su ogni confezione è spiegato in modo dettagliato il sapore diverso del prodotto, hanno una forma particolare, ovvero un paraboloide iperbolico.

Ecco perché le patatine hanno questa forma a parabola

Se ci avete mai fatto caso, nel tubo delle patatine non c’è mai spazio libero, questo perché le Pringles combaciano perfettamente una sopra l’altra evitando che si possano creare vuoti come talvolta accade con altri marchi. Inoltre la patatina è stata progettata per non rompersi con urti lievi, se provate a spezzarla si rompe sempre in modo diverso, ma il vero motivo del perché alle Pringles è stata data la classica forma a parabola, è un altro.

Forma a parabola o forma a palato, le patatine sono state ideate per adattarsi perfettamente al palato così da evitare di doverle spezzare quando siamo intenti a gustarle.

Un’idea davvero geniale alla quale in pochi avevano fatto caso

Grazie a questa forma, è molto più comodo mangiarle in qualsiasi situazione. Inoltre è l’unica patatina al mondo ad avere questo appesto geometricamente perfetto dal momento che la forma della patatina deriva da un’equazione. Questo è il classico caso di un approccio matematico che si riscontra anche nelle piccole cose che ci accompagnano nella vita quotidiana ma alle quali, spesso, diamo poca accortezza.