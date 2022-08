Emma Marrone è sempre più attiva sui social: la cantante ha pubblicato una foto sul suo profilo di Instagram per dare il buongiorno ai suoi fans

Emma Marrone è, senza ombra di dubbio, una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano. Il suo esordio è avvenuto diversi anni fa, quando ha partecipato alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent più famoso della televisione.

Emma Marrone, un sogno ad occhi aperti

Emma riuscì subito a distinguersi per la sua voce particolare e per il suo carattere dirompente, infatti fu quasi scontata la sua vittoria ma necessaria per dare vita ad un sogno che in questi anni l’ha resa una donna estremamente felice.

Emma, oltre ad essere una cantante, si è battuta anche per tantissime altre cause. Ad esempio ha dimostrato di essere una femminista con la F maiuscola, ha lottato per tantissime donne come lei e ha cercato di dare degli insegnamenti e di cambiare, nel suo piccolo, qualcosa.

Emma Marrone: la foto di prima mattina conquista tutti

Per molti anni Emma è stata anche accusata per via del suo aspetto fisico, ma anche sotto questo punto di vista crescendo è riuscita a dimostrare che la vera bellezza è quella che abbiamo dentro e che quella esteriore è soltanto un valore aggiunto.

In ogni caso, la sua sicurezza negli ultimi anni l’ha portata ad essere una donna estremamente amata: Emma infatti è di una bellezza mozzafiato e chi non lo riconosce probabilmente non ha gli occhi per guardare.

“Bellezza al naturale, non tutti possono dirlo di se stessi. Sei stupenda”

Proprio nelle ultime ore, sul suo profilo di Instagram ha pubblicato una foto appena sveglia che ha fatto impazzire i suoi numerosi fans: non è facile essere così belli poco dopo essersi alzati dal letto di prima mattina.