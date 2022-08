Raoul Bova, bomba sull’ex moglie Chiara Giordano: “lei non lo faceva, mentre Rocio…”

Raoul Bova, bomba sull’ex moglie Chiara Giordano: ecco quale sarebbe la principale differenza tra lei e Rocio Morales

Nonostante siano una coppia affermata ormai da circa dieci anni, gli inizi del loro rapporto non mancarono di far storcere il naso al pubblico italiano.

Raoul Bova, attore di successo e di fama ormai consolidati, era sposato da tredici anni con la veterinaria Chiara Giordano quando incontrò la collega Rocio. I giornali, all’epoca, non avevano mancato di insinuare che la spagnola fosse stata, di fatto, la causa della rottura tra marito e moglie.

La verità, da parte dei diretti interessati, non è mai stata rivelata se non in tempi recenti. Bova, all’interno di un’intervista, ha chiarito una volta per tutte come andarono le cose tra lui e l’ex moglie.

Raoul Bova, il matrimonio con l’ex moglie Chiara Giordano e l’incontro con Rocio Morales

Lui attore di successo, lei veterinaria figlia di un noto avvocato matrimonialista: Raoul Bova e Chiara Giordano si sono uniti in matrimonio nel 2000. Un amore da cui sono nati i figli Alessandro Leon e Francesco e giunto al termine nel 2013, stesso anno in cui l’attore ha iniziato una relazione con Rocio Morales.

La coincidenza di questi eventi, ovviamente, non mancò di fornire alla stampa moltissimo materiale su cui ricamare. Sta di fatto che, dopo quasi dieci anni d’amore, Raoul e la compagna spagnola sembrano affiatati come il primo giorno.

Le figlie Luna e Alma, indubbiamente, hanno contribuito al rafforzamento di questa unione, ma quale sarebbe il vero segreto che tiene unita la coppia? Raoul Bova, nel confidarlo, non ha mancato di lanciare una frecciatina bella e buona all’ex moglie.

Chiara Giordano, perché è finita con l’ex marito? L’attore ha spifferato tutto

A decretare la fine del suo matrimonio con Chiara Giordano, a detta di Raoul Bova, sarebbero state le incompatibilità caratteriali emerse nel corso degli anni.

L’attore, in una recente intervista, ha confidato quanto segue a proposito dell’ex moglie:

“Io e lei nel tempo siamo cambiati. Il cambiamento a volte unisce e a volte no. Noi due, purtroppo, non ci siamo più capiti”.

Un problema che invece, dopo dieci anni d’amore, non sembra minimamente sfiorare il legame con la Morales. Rocio, a detta di Bova, sarebbe la donna che più di ogni altra lo “sostiene e comprende“; aspetti, quest’ultimi, che si erano completamente annullati nel rapporto con la Giordano.