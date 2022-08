“Paura di perdere mio figlio” il dramma a “Ballando con le stelle”

Un dramma che ha lasciato tutti a bocca aperta, si è temuto il peggio. Una vera tragedia si è consumato a Ballando con le stelle. Ecco che cosa è successo.

Milly Carlucci ha passato un brutto periodo, la donna è ancora sconvolta dall’accaduto. Purtroppo a Ballando con le stelle si è consumato un vero dramma, ha rischiato di perdere suo figlio ed ora racconta tutta la verità.

Ballando con le stelle, un programma amato da milioni di italiani

Il programma televisivo in onda su Rai 1 dal 2005, continua ad emozionare ogni anno milioni di telespettatori. In onda in prima serata il sabato sera, accompagna gli italiani nelle fredde sere d’inverno regalando leggerezza, allegria e molto divertimento. E’ condotto da Milly Carlucci, diventata ormai la padrona di casa, con la straordinaria partecipazione dello show man Paolo Belli. Ballando è la versione italiana del talent show britannico Strictly Come Dancing, ed attualmente è il programma più longevo targato Rai.

Ballerini professionisti insegnano e perfezionano le stelle del mondo dello spettacolo, regalando una competizione senza eguali. Ad ogni puntata una coppia esce dal gioco ed a decretare il verdetto è il pubblico a casa, lo show è giunto alla sua 16esima edizione. In queste ore Milly, sta vagliando il nuovo cast per la stagione 2022-2023.

Un dramma a Ballando, rischiava di perdere suo figlio

La protagonista di questa triste storia è la ballerina professionista Veera Kinnunen. In un’intervista al Magazine DiPiù ha raccontato di aver avuto paura per suo figlio, il piccolo di pochi mesi presentava alcuni sintomi come febbre alta che non andava via in nessun modo, Veera ha dichiarato: “Eravamo disperati ma abbiamo avuto il sangue freddo di correre immediatamente al Bambin Gesù, un punto di riferimento per la cura dei più piccoli.”

Una volta in ospedale lei ed il suo compagno erano disorientati ma hanno effettuato degli accertamenti, tutti e tre avevano il Covid-19. Dopo molte ore di paura e diverse cure, la febbre è scesa, la ballerina ha accudito il figlio da sola in ospedale, ed ha confessato di non aver vissuto momenti tranquilli.

Tutto è bene quel che finisce bene

Naturalmente anche Milly si è preoccupata per la salute del piccolo, che per fortuna si è ripreso alla grande ed è tornato a casa con mamma e papà dove vive serenamente.