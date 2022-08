“Arriva il nuovo bambino” Tomaso Trussardi, la gravidanza in famiglia.. C’è grande attesa..

Tomaso Trussardi esce allo scoperto con una nuova gravidanza. L’attesa cresce e nel frattempo si rende noto il nome di chi gli ha fatto perdere la testa.

L’imprenditore, originario di Bergamo centro, Tomaso Trussardi ha trovato il modo di consolarsi e alleviare le ‘ferite’ legate ai postumi della separazione con Michelle Hunziker.

La conduttrice svizzera, in vacanza in Romagna si sta rilassando insieme alla figlia, Aurora, mentre nella sua vita sentimentale ha fatto posto ad un altro lui, il medico chirurgo, Giovanni Angiolini.

Discorso quasi opposto per l’imprenditore lombardo, alla ricerca di una nuova figura di riferimento a cui affidarsi e fidarsi. Dalle ultime indiscrezioni che si rincorrono tra i corridoi degli uffici delle testate di gossip più glamour, si parla di un Tomaso di nuovo felice di aver trovato la nuova dolce metà.

Una condizione completamente rigenerante che ha risollevato il morale dell’imprenditore, preso dalle sofferenze interne per l’amore perduto

Tomaso Trussardi scopre le carte sul nuovo arrivato in famiglia: cresce l’attesa

C’è grande attesa per il nuovo arrivato in casa Trussardi. Tomaso attraverso la condivisione degli ultimi scatti via social ha spiazzato tutti gli italiani.

Non poteva esserci momento migliore per celebrare l’uscita definitiva dal tunnel delle sofferenze sentimentali.

L’amore che prova in questo momento il ricco imprenditore bergamasco è davvero immenso e supera di gran lunga quello che condivideva insieme alla conduttrice svizzera, Michelle Hunziker.

L’ormai ex coppia sembrava davvero inseparabile ma mai come stavolta il pensiero è andato addirittura verso una nuova gravidanza.

I quotidiani di gossip più glamour rilanciano su Tomaso e cavalcano l’onda di una ritrovata serenità

“E’ in arrivo un bambino. e’ un bebe’ dal quale non mi distacchero’ neanche per un attimo…”

Il riferimento non è puramente casuale ne legato ad un bambino in carne ed ossa. Insomma il bebè preferito a cui allude Trussardi, in realtà è già in casa con lui da un bel po’.

Si tratta del cane di famiglia, Odino, il quale padrone ha voluto a tutti i costi presentarlo ai suoi beniamini, come se fosse un vero figlio, dinanzi alle telecamere social.

Insomma cresce l’attesa per il riscatto definitivo dell’ex compagno di Michelle Hunziker che ora dovrà regalare ai suoi appassionati la ciliegina sulla torta, legata ad una nuova vera fiamma d’amore.