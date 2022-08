Fonzies, perché si chiamano così e perché sono gialli? Tutta la verità inaspettata

Oggi vogliamo toglierti qualche dubbio, ti sei mai chiesto perché i Fonzies si chiamino così e perché siano gialli? Scopriamolo insieme.

Lo snack in questione non è fritto ed è prodotto a Donauwörth in Germania da LU Snack Food GmbH su licenza di Frito-Lay, è commercializzato in tutto il mondo anche con il marchio Twisties. Vengono venduti in comode bustine e si mangiano che è un piacere, meglio se accompagnati con una birra ghiacciata, sono perfetti per gli aperitivi ma anche per realizzare numerose ricette molto gustose, come ad esempio le impanature delle cotolette.

I Fonzies, mai più senza in dispensa

Questi snack in Italia furono commercializzati per la prima volta nel 1979, inizialmente erano distribuiti dalla Ferrero ma nel 2001, il marchio è stato rilevato dalla Sawai. Il prodotto negli anni non è cambiato, la forma è sempre la stessa così come la ricetta, al classico gusto sono state abbinate altre varianti come ad esempio choco, ai 4 formaggi, al peperoncino, alla paprika e al bacon. Inutile dire che sono tutti ottimi e che uno tira l’altro.

I Fonzies sono famosi, non solo per il sapore unico ed inimitabile ma anche per lo slogan “Se non ti lecchi le dita godi solo a metà”, inventato dal pubblicitario Marco Mignani. Lo spot più celebre è quello dove il protagonista è Freddy Kruege, il conosciutissimo mostro della serie cinematografica Nightmare. Freddy irrompe in una festa, mette tutti gli invitati in fuga, si siede sul divano con una ciotola di Fonzies recitando lo slogan e si lecca le lame che ha al posto delle dita.

Fonzies, ecco perché sono gialli e perché hanno questo nome particolare

Vi siete mai chiesti perché i Fonzies si chiamano così? Il nome prende origine dal protagonista della serie televisiva Happy Days, ovvero Arthur Fonzarelli, soprannominato appunto Fonzie, sex symbol dell’epoca ed icona maschile tra i giovani.

Fatta luce sul perché del nome, vi siete mai chiesti perché sono gialli? Presto detto. Questi snack sono a base di mais e formaggio, ovvero due alimenti di colore giallo. Forse erano questi alquanto scontati ma in pochi conoscevano la verità.