Matteo Ranieri, il gesto ha impietrito i fan: pizzicato a baciarlo, è il suo grande amore – FOTO

Matteo Ranieri paralizza i suoi seguaci con uno scatto davvero pazzesco: il bacio con il “grande amore” che nessuno poteva aspettarsi

Non possiamo includerlo nella lista dei tronisti più fortunati di “Uomini e Donne”, eppure è certamente uno tra i più amati di sempre. Il genovese Matteo Ranieri, con il suo garbo e la sua educazione, è rimasto nel cuore di milioni di fan.

Purtroppo, la relazione con Valeria Cardone non è andata come il pubblico del dating show avrebbe sperato. Nonostante i due non abbiano mai specificato i motivi della rottura, di certo non sembra esserci alcuno spiraglio per un possibile ritorno di fiamma.

Entrambi, infatti, sono andati avanti con le rispettive vite e non pensano affatto al periodo trascorso insieme. Ranieri, tra l’altro, è stato recentemente pizzicato a baciare qualcuno di davvero speciale, che gli avrebbe fatto decisamente dimenticare l’ex fidanzata!

La vacanza dell’ex tronista procede a gonfie vele: le FOTO parlano chiaro

La vacanza a Ibiza sta trascorrendo in maniera a dir poco entusiasmante per l’amatissimo Matteo Ranieri. L’ex tronista, tra giornate in spiaggia all’insegna nella lettura e serate in discoteca, sembra decisamente avere il suo bel da fare.

Nessuna nuova fiamma nella vita del genovese, che attualmente pare volersi solamente divertire senza alcun impegno. Con Valeria Cardone, dunque, qualsiasi possibilità di una riconciliazione è definitivamente archiviata.

Di contro, a tenere compagnia al bellissimo 29enne ci sta pensando qualcuno di davvero speciale. Ranieri, che non ha mancato di immortalare il tutto tramite le stories di Instagram, ha deciso di mostrare ai fan il suo unico grande amore.

Svelato il grande amore di Matteo Ranieri: la FOTO ha impietrito i fan dei social

Il protagonista dell’ultima Instagram story di Matteo Ranieri è proprio l’inseparabile cane Bruce. Quest’ultimo, entrato nella vita dell’ex tronista nel settembre 2021, è diventato a tutti gli effetti il suo più grande amore.

Nella foto apparsa su Instagram, il genovese stampa un bacio dolcissimo all’animale, che ormai occupa un posto speciale nel cuore di Matteo.

I fan, consapevoli della passione che Ranieri ha sempre nutrito per i cani, saranno rimasti indubbiamente a bocca aperta di fronte allo scatto: una vera e propria esplosione di tenerezza e amore!