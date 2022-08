Non se ne era accorta. Il titolare del negozio le aveva fornito del materiale avariato e così la bambina non smetteva più di vomitare.

E’ accaduto davvero e in Italia. Nonostante il caso sembrasse appartenere ad un paese in via di sviluppo. La madre era molto preoccupata perchè la sua bambina di soli 15 mesi erano diversi giorni che vomitava senza interruzione. Ha cominciato prima a piangere e poi a vomitare in maniera abbondante. Questo l’ha salvata dalla tragedia.

Si è scoperto così, andando all’Ospedale di Anacapri, sull’isola di Capri che la piccola aveva ingerito latte avariato da gennaio. Aveva appena cominciato lo svezzamento ma il vomito ha interrotto la tragedia. Sconvolta la madre che ha denunciato ai carabinieri il titolare del negozio che le ha venduto la merce in questione. Si tratta di latte artificiale scaduto addirittura da gennaio 2022. La donna, un giovane avvocato residente sull’Isola di Capri, ha controllato la bottiglia rendendosi conto della scadenza del prodotto.

La corsa contro il tempo per salvare la piccola: ora sta bene. Indagine aperta sul negoziante

Una tragedia sventata quella della piccola di 15 mesi che con il suo malessere ha allertato la giovane neomamma. Una corsa contro il tempo per raggiungere l’Ospedale Capilupi di Capri dove la bambina è stata affidata all’equipe medica. Attualmente non ci sarebbero conseguenze gravi per la bambina.

La giovane donna non si spiega come sia possibile che la data di scadenza fosse addirittura il 10 Gennaio 2022, ovvero più di 5 mesi antecedenti alla vendita del prodotto. La piccola ora sarebbe stabile e ricoverata all’Ospedale di Anacapri. Con il fatto avvenuto, si denuncia quindi la mala gestione del negozio che ha venduto i prodotti avariati alla neomamma. Si tratta di un supermercato locale della zona di Anacapri, comune di residenza della giovane mamma.

Secondo i medici e come riporta Leggo, la piccola grazie all’abbondante vomito avrebbe eliminato ogni traccia di latte dal suo piccolo corpo. Intanto , la giovane mamma si è recata presso la Stazione dei Carabinieri di Anacapri e ha sporto denuncia contro i titolari dell’esercizio commerciale che le aveva venduto pochi giorni prima il prodotto avariato.