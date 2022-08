E’ accaduto alle prime ore del mattino quando una donna di origine ucraina è stata violentata in strada, in pieno centro. Il primo a commentare l’accaduto è Matteo Salvini.

Un ennesimo fatto di cronaca che si tinge di violenza inaudita. E’ accaduto sulle strade di una nota città dell’Emilia Romagna, alle prime ore del mattino. Una donna che passeggiava da sola in strada è stata vittima di una violenza. Sulla strada, in pieno centro, la vittima è una donna di origine ucraina di 55 anni. Gettata a terra e violentata sul marciapiede. Una violenza senza confini che è stata attribuita ad un giovane richiedente asilo della Guinea di 27 anni.

E’ stato arrestato il ragazzo dalla Polizia di Piacenza. E’ stato bloccato sul fatto, mentre si consumava il gesto efferato. La segnalazione alla volante locale è partita da un residente che ha ascoltato le grida di aiuto e di richiesta di soccorsi della donna. Le forze dell’Ordine hanno bloccato la sua possibile fuga e lo hanno arrestato. Ora è in carcere con l’accusa di violenza sessuale. La donna è in stato di choc ed è ricoverata all’Ospedale di Piacenza.

Addolorata la Sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi che ha commentato la vicenda nella sua città. “È agghiacciante quello che è accaduto, che una donna sola sia stata assalita da un criminale vigliacco che ha abusato di lei. Appena possibile contatterò questa povera vittima, che tra l’altro arriva da un paese martoriato dalla guerra, l’Ucraina, e le farò sentire tutta la mia personale vicinanza come donna e tutta la vicinanza dell’intera comunità piacentina che rappresento”

Senza limiti la polemica di Salvini che, in vista delle prossime elezioni politiche, ne tira fuori un argomento di propaganda e twitta:

“Richiedente asilo” e stupratore. Basta! Difendere i confini e gli Italiani per me sarà un dovere, non un diritto. Sarò presto a Piacenza, per confermare l’impegno della Lega per restituire sicurezza al nostro Paese