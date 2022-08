Ivrea, muore a 92 anni ma nella bara c’è un’altra donna: famiglia distrutta dal dolore

Grave scambio di persona avvenuto in una Rsa nel torinese. La figlia piange la mamma di 101 anni morta, ma poco prima del funerale si accorge che non si tratta di lei

Lo scambio è avvenuto in una clinica RSA nella zona di Torino, quando una delle signore che vi alloggiava è deceduta.

Grave scambio di persona da parte di una RSA nel torinese. Un errore imperdonabile

Un errore madornale da parte della stessa struttura che avrebbe avvisato la figlia sbagliata; solo poco prima del funerale la donna, che piangeva la madre nella camera mortuaria, si è accorta che quella salma apparteneva ad un’altra persona.

Il corpo apparteneva alla vicina di letto e compagna di stanza della mamma della povera donna vittima di questo gravissimo errore, che non solo ha subito e vissuto un lutto che non era il suo, ma che ha avuto a che fare con l’incompetenza di un personale che dovrebbe essere scelto in base ad una serie di criteri. Tutti i familiari, infatti, si aspettavano di vedere nella bara l’anziana parente di 101 anni e con grande stupore, invece, si sono ritrovati a piangere una sconosciuta. La signora realmente deceduta aveva 92 anni e di lei nessuno dei suoi veri parenti sapeva più nulla da un po’ di tempo ormai.

Le indagini dei carabinieri e i possibili casi analoghi

È stato ovviamente aperto un fascicolo, che si spera potrà portare ad una maggior chiarezza sui tanti casi analoghi.

Queste sono situazione che denotano una forte irresponsabilità delle strutture e di tutto il personale, ma soprattutto ma scarsa attenzione per le persone anziane, che dovrebbero riceve quante più premure e attenzioni possibili.

Ed è proprio in queste circostanze che i familiare si affidano totalmente alle case di cura, credendo di poter “mettere” il loro caro in mani sicure

Sono i carabinieri di San Mauro Torinese a portare avanti le indagini per questo caso con l’ausilio della Procura d’Ivrea, che sta allargando il raggio di azione per capire se nel territorio ci sono stati o ci sono attualmente altri spiacevoli episodi simili.