“Che spettacolo queste FOTO” Elisabetta Gregoraci mostra tutto il repertorio, il micro bikini accende le fantasie: forme da mozzafiato

Elisabetta Gregoraci ha mandato in tilt il web con alcune fotografie in cui indossa un micro bikini da sogno: forme illegali!

Tutti conoscono e seguono con ammirazione la bellissima Elisabetta Gregoraci. La classe 1980 è un punto fermo della nostra televisione: in questi anni ha condotto programmi come ‘Made in Sud’ e ‘Buona Domenica’.

Dal 2017, invece, conduce con bravura e maestria ‘Battiti Live‘, un evento musicale che si svolge in estate in Puglia e a cui prendono parte tantissimi artisti di fama (sia italiani che internazionali).

La nativa di Soverato ha conquistato per anni anche le prime pagine del Gossip per la sua relazione con Flavio Briatore. I due hanno messo al mondo anche un figlio chiamato Nathan Falco. Nel 2017, però, la coppia si è sciolta con una separazione consensuale.

Elisabetta si sta rilassando in vacanza e sta però deliziando il suo pubblico con scatti sensazionali.

Elisabetta Gregoraci e una vacanza da sogno: è interminabile

Elisabetta Gregoraci, per le sue vacanze, ha scelto mete italiane. La conduttrice e showgirl è al mare praticamente dall’inizio dell’estate.

Tra la meravigliosa Capri e l’immancabile Sardegna, le vacanze per lei sembrano interminabili.

I fans, però, hanno tantissimi motivi per gioire: la 42enne, infatti, è in splendida forma e sta incendiando i social network con immagini da urlo.

Elisabetta Gregoraci, micro bikini da sogno: forme in mostra, fans scatenati

Elisabetta, anche oggi, ha condiviso uno scatto mostruoso su Instagram: la conduttrice sta mettendo continuamente in mostra il suo corpo marmoreo.

Il micro bikini che indossa copre decisamente ben poco e manda in visibilio tutti i seguaci. Da segnalare le sue gambe chilometriche, veramente seducenti, e il suo stacco di coscia imperioso.

Il fisico della showgirl calabrese è da dieci e lode e non sembra avere punti deboli. Con un corpo così tonico e scolpito, è difficile passare inosservati.

Le follie sono le uniche cose che non si rimpiangono mai“

Per la sua didascalia, la Gregoraci ha scelto di utilizzare una celebre frase di Oscar Wilde. Il nativo di Dublino è stato indubbiamente uno degli scrittori più importanti della storia.

