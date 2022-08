“Così ci fai morire” Valentina Vignali seduce il web con una FOTO assurda: le trasparenze rivelatrici lasciano tutti a bocca aperta

Valentina Vignali riesce sempre a conquistare i riflettori su Instagram: l’ultima fotografia apparsa sul suo profilo ha stupito tutti.

Valentina Vignali è una donna bellissima ed è anche una giocatrice professionista di pallacanestro. Il suo esordio in Serie A2 è arrivato nel lontano 2007, quando iniziò la sua esperienza con il Basket Cervia.

Nel corso degli anni, la nativa di Rimini ha partecipato anche a numerosi concorsi di bellezza e ha preso parte ad alcuni programmi televisivi tra cui ‘Il Grande Fratello‘. Ha posato anche per Playboy Italia e ha realizzato alcuni calendari sexy da cardiopalma.

La Vignali, come prevedibile, è una vera e propria star sui social network: i contenuti che pubblica diventato facilmente virali. Poco fa, la cestista ha illuminato il web con immagine paradisiaca.

Valentina Vignali, le trasparenze rivelatrici tolgono il fiato: si vede tutto!

Valentina ha un potere unico: riesce sempre a conquistare le attenzioni dei suoi seguaci (e non solo) pubblicando immagini mostruose sul web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Vignali (@valentinavignali)

Qualche minuto fa, l’emiliana ha stupito tutti piazzando online una fotografia in cui indossa un outfit disarmante.

L’abito rosso è alquanto intrigante ed è perfettamente abbinato al rossetto. Le trasparenze sono rivelatrici e si intravede parte del suo corpo bollente.

“Cosa succede se per pranzo mangi un kilo e mezzo di gelato? È per un’amica eh”, ha chiesto scherzando in didascalia.

Come al solito, boom di likes e di commenti per lei: in molti ironizzano sulla domanda della Vignali, mentre altri elogiano la sua bellezza e la sua femminilità.

“Così ci fai morire”, ha scritto un utente visibilmente colpito. Non mancano apprezzamenti ed emoticon eloquenti.

Valentina Vignali, il retroscena sul suo Ferragosto: web sorpreso

Valentina, con i suoi scatti sensazionali, conquista sempre la scena sui social network. La ragazza, però, ama anche rivelare dettagli interessanti della sua vita privata.

“Che fai a ferragosto?” “Niente, devo giocare”

Il retroscena sul suo Ferragosto sorprese i followers: anche in una giornata di festa, prima il dovere e poi il piacere per la 30enne.