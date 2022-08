Nicola Savino da anni vive un incubo: “E’ un mostro spaventoso”. La rivelazione sconvolgente sulla sua salute

Nicola Savino è arrivato allo stremo delle forze, da anni vive un incubo ad occhi aperti. La rivelazione lascia senza parole i fan.

Un fulmine a ciel sereno, Nicola Savino ha voluto confessare un gravissimo problema che lo affligge da anni. Nonostante le cure, vive ancora giornate di terrore, quasi come se fosse un incubo infinito.

Vita e carriera di Nicola Savino

Nicola nasce a Lucca il 14 novembre del 1967, fin da piccolo ha avuto il pallino della radio ed a soli 17 anni fa il suo esodio dietro un microfono a Radio Sandonato. La gavetta durò cinque anni mentre allo stesso tempo lavorava come Dj nelle discoteche dell’hinterland milanese, città nella quale ha vissuto. La notorietà di Savino negli anni cresce sempre di più anche grazie a Claudio Cecchetto, che lo piazza letteralmente a Radio Deejay.

Nel 1996, di pari passo allo radio, inizia la sua carriera televisiva e presenzia a varie trasmissioni Rai e Mediaset, diventando anche autore dei programmi: Festivalbar, Le Iene, Zelig Circus e Zelig Off, Quelli che il calcio. Una carriera davvero di successo se non fosse per il fatto che Nicola, da anni soffre a causa di un mostro spaventoso.

“Nel sonno grido, rivedo l’infermiera che mi tagliò il mignolo”

Una rivelazione sconvolgente che lascia i fan di Savino senza parole. Il conduttore da anni è in cura presso uno specialista, tutte le notti sogna una situazione spaventosa: “Una donna minacciosa alta tre metri che viene verso di me. E chi può vederla così grande? Un bambino di 7 mesi, alto 50 centimetri, proprio com’ero io quando in ospedale l’infermiera – per staccarmi la flebo con le forbici – mi tagliò anche il dito mignolo della mano destra, che poi mi amputarono“, confessa al Corriere della Sera.

A 7 mesi, Savino aveva problemi di peso, la madre preoccupata lo portò in ospedale, sulla manina aveva già una flebo attaccata, l’infermiera invece di tagliare con le forbicine solo la garza, gli tranciò il mignolo.

Grazie all’ipnosi sta quasi risolvendo il problema

Un episodio che ha sconvolto la vita del conduttore, anche se molto piccolo, dopo anni, ricorda ancora tutto con estrema lucidità e terrore.