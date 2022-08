Ritrovato un piccolo alieno, studiosi sconvolti: “Mai visto un esemplare simile”

Una strana e bizzarra creatura è stata ritrovata da alcuni studiosi. La scoperta ha dell’incredibile in quanto si tratterebbe di un piccolo alieno.

Il mondo è pieno di creature strane e meravigliose allo stesso tempo, questo piccolo alieno è davvero strano, inizialmente si credeva che fosse un antenato dell’uomo ma poi studi approfonditi hanno reso meglio l’idea.

Un fossile senza ano e davvero molto bizzarro

La creatura in questione è stata ritrovata in Cina e si tratta di un fossile microscopico dotato di spine, bocca e senza ano. Per anni in molti hanno creduto fosse un antenato dell’uomo ma ora si è scoperta (quasi) la verità. La scoperta è davvero sconvolgente e affascinante allo stesso tempo.

Questa creatura, in realtà, è stata scoperta nel lontano 2017, nella provincia di dello Shaanxi, ma ci sono state delle evoluzioni. Il fossile in questione è Saccorhytus coronarius, un animale vissuto 540 milioni di anni fa con un aspetto sui generis. Somiglia ad un piccolo alieno ma visto prima di quel momento sul nostro pianeta, un sacchetto dalla forma ellittica con una grande bocca ma senza ano, ed è questa la caratteristica più strana. A tal fine gli studiosi hanno individuato due ipotesi, o il Saccorhytus digeriva tutto quello che mangiava per trarne nutrimento o espelleva le feci dalla bocca dopo aver digerito. Purtroppo, al momento nessuno ha scoperto la verità in merito.

Un mistero ha trovato soluzione, le piccole aperture alla bocca erano branchie

A tal proposito è emersa una teoria molto affascinante, il Saccorhytus coronarius è il primo esemplare mai apparso sulla terra e dallo stesso deriverebbe l’uomo. Potrebbe quindi essere l’antenato dell’uomo più antico in assoluto ma un recente studio pubblicato su Nature viene smentita l’ipotesi. Il piccolo alieno potrebbe essere il primo esemplare dal quale si siano poi sviluppate specie più evolute.

Questo microrganismo viveva in acqua dal momento che aveva le branchie ai lati della bocca e cacciava, secondo varie ipotesi, con delle spine che gli spuntavano dalle guance.

La scoperta è comunque incredibile

Ad ogni modo, anche se vi sono ancora molti dubbi sulla vita di questo piccolo essere esistito milioni di anni fa, resta il fascino della scoperta.

