Estate in diretta, fiumi di lacrime per l’attore scomparso: “era un grande uomo e padre”

Estate in diretta, Ricky Tognazzi ricorda l’amato padre scomparso, di cui ricorre il centenario della nascita: emozione incontenibile in studio

Nel corso della puntata di lunedì 22 agosto di “Estate in diretta”, Roberta Capua ha voluto celebrare insieme ai telespettatori una ricorrenza davvero speciale. Si tratta, nello specifico, del centenario della nascita di due attori amatissimi dal pubblico italiano: Ugo Tognazzi e Vittorio Gassman.

Nati nel 1922, entrambi furono due volti imprescindibili della commedia italiana degli anni Cinquanta e Sessanta, al fianco di nomi altrettanto famosi del calibro di Alberto Sordi, Nino Manfredi e Marcello Mastroianni.

Proprio in questi giorni, nello specifico, si festeggiano i cento anni della nascita di Ugo Tognazzi, l’attore originario di Cremona che esordì al cinema in una pellicola diretta da Mario Mattoli, “I cadetti di Guascogna” (1950).

A “Estate in diretta”, Roberta Capua ha invitato il primogenito dell’attore scomparso, l’amatissimo Ricky Tognazzi, che ha ricordato al pubblico tutte le celebrazioni e gli eventi che si terranno nelle prossime settimane in memoria del papà.

Sollecitato dalla conduttrice anche in merito a questioni strettamente private, Ricky non ha mancato di offrire agli spettatori una chiave di lettura differente rispetto al rapporto con il padre, uno dei “mostri sacri” della comicità italiana.

“Estate in diretta”, carriera e vita privata di Ugo Tognazzi: parla il figlio Ricky

Roberta Capua, in apertura della sua intervista a Ricky Tognazzi, ha ricordato con parole cariche di ammirazione l’attore Ugo, scomparso nel 1990 all’età di 78 anni.

“I personaggi di tuo padre non erano solamente comici, erano anche tormentati” ha osservato la conduttrice, passando la palla all’ospite che, in ambito professionale, non ha mancato di seguire le orme paterne. Come osservato da Tognazzi, suo padre Ugo ha fatto parte di una cerchia a dir poco strabiliante di artisti che hanno dipinto una realtà differente rispetto a quella della televisione istituzionale.

“Era un cinema di satira, di protesta” – ha spiegato Ricky Tognazzi, che nel parlare del papà è apparso visibilmente emozionato – “mio padre, in bella compagnia, ha raccontato l’Italia vera e la realtà dell’italiano medio“.

In merito alla questione familiare, Ricky non ha nascosto di esser sempre vissuto in un contesto a dir poco stravagante agli occhi dei più. Ugo, infatti, ha avuto ben quattro figli da tre diverse compagne: Ricky (1964), Thomas (1964), Gianmarco (1967) e Maria Sole (1971).

Il primogenito, abituato fin da piccolo alle dinamiche di una famiglia allargata, è stato interrogato dalla Capua proprio in merito al rapporto con il papà. Quanto confidato dall’attore non ha mancato di toccare profondamente la conduttrice di Rai 1.

Ricky Tognazzi, la toccante rivelazione sul padre Ugo: “un uomo straordinario”

Pur essendo cresciuto in una famiglia allargata, Ricky Tognazzi non ha mai avvertito il peso di una simile situazione, sicuramente anomala per l’epoca. Quando Roberta Capua ha domandato all’attore del suo legame con il papà, Ricky non ha tentennato nemmeno per un istante.

Ai microfoni di “Estate in diretta”, l’ospite ha infatti ammesso quanto segue:

“Il nostro rapporto padre-figlio, con il tempo, è diventato un rapporto amicale. Non so se questa cosa sia giusta, ma Ugo per me è stato un padre, amico e maestro straordinario”.

Le parole dell’attore hanno profondamente colpito la Capua, che non ha potuto far altro che confermare quanto rivelato da Ricky. Ugo Tognazzi, a detta del figlio, non avrebbe potuto svolgere il suo ruolo genitoriale in maniera migliore.

