Charlene di Monaco, che bomba: la notizia tanto attesa è arrivata dopo 7 anni

La Famiglia Reale ha trovato finalmente un clima di distensione tra Charlene e Alberto, l’ultima notizia confermerebbe una rinnovata intesa.

Charlene da qualche mese è tornata ai suoi impegni pubblici dopo le condizioni di salute che l’hanno tenuta per quasi un anno lontana dai riflettori.

Non si placano i rumors su una possibile frattura tra la ex nuotatrice ed Alberto di Monaco, soprattutto perché recentemente il principe è stato fotografato da Chi in vacanza in Corsica (a Galéria) a bordo del suo yacht con i figli e la tata ma senza la moglie.

Aspetto che ha indispettito non poco i sudditi ed i malpensanti che hanno fatto tornare prepotenti le voci di una rinnovata ma taciuta crisi coniugale.

Charlene di Monaco, la notizia attesa sette anni

Se le foto comunicano questa presenza-assenza tra i due, un evento molto importante recentemente inaugurato proprio a Monaco ha però fatto ben sperare che tra di loro possa esserci nuova promessa di ritrovamento emotivo.

Alberto ha infatti deciso di affidare alla moglie un compito importantissimo che le ha conferito pregio e stima massima da parte dei sudditi più affezionati.

Dopo il lungo allontanamento da Palazzo è stata proprio lei infatti a presentare al popolo la fine dei lavori di ristrutturazione del Palazzo dei Principi in cui lei vive con il marito ed i figli.

Alberto affida a Charlene il compito più delicato, sudditi senza parole

La residenza dopo 7 anni di lavori di ristrutturazione, ha riaperto le sue porte ai visitatori circa un mese fa. Per l’occasione un gruppo di cittadini selezionati ha potuto incontrare proprio la Principessa che ha mostrato il Palazzo e le sue meravigliose stanze.

Secondo quanto riportato dal magazine spagnolo Hola! i lunghi lavori hanno rispettato le peculiarità storiche del palazzo datato 1191, con un restauro fedele e attento soprattutto degli affreschi di epoca rinascimentale.

Charlene ha mostrato infine anche il parco zoologico nel quale vivono circa 300 animali. Un viaggio di scoperta che ha dato lustro non solo alla corte ma anche alla principessa che per la prima volta ha avuto le redini del regno dopo tanto tempo fuori dai giochi. Ed i sudditi sembrano aver apprezzato.