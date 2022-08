Cristel e Romina Jr. Carrisi, che studi hanno fatto? Tutta la verità sulle figlie di Al Bano e Romina

La famiglia Carrisi incuriosisce sempre di più, oggi vi sveliamo quale titolo di studio hanno conseguito Cristel e Romina Jr.

Le due donne sono le figlie di Al Bano e Romina, rispettivamente la penultima e l’ultima in linea di successione. La primogenita era Ylenia, scomparsa e mai più ritrovata seguita dall’unico figlio maschio di Romina Power, ovvero Yari.

Una vita piena di successi e soddisfazioni

Cristel e Romina Jr, come lo stesso Yari (che lavora come cantautore), hanno scelto di seguire, in parte, la carriera professionale di mamma e papà. Le due giovani donne hanno intrapreso percorsi diversi, hanno esordito nel mondo dello spettacolo qualche anno fa ma poi hanno deciso di lavorare in altri settori, fatta eccezione di Yari.

Cristel e Romina Jr. sono due sorelle molto diverse ma in egual modo hanno gli stessi valori, rispetto verso la famiglia, verso gli affetti ed il prossimo. Amano godersi la vita e le piccole cose, sono due persone sensibili verso i più deboli e molto empatiche. Cristel usa pochissimo i social mentre Romina Jr. spesso e volentieri pubblica qualcosa. Dagli scatti notiamo come spesso si incontri con Cristel ed insieme vivano un rapporto sereno e pieno di gioia.

Ecco quale titolo di studio hanno conseguito Cristel e Romina Jr

Cristel è sposata con Davor Luksic, l’imprenditore più ricco della Croazia, dove attualmente vivono. La figlia di Al Bano e Romina ha scelto di continuare a studiare, in pochi sanno che attualmente frequenta la prestigiosa Università di Harvard, a Boston (Stati Uniti) e studia Letteratura. Non si hanno altre notizie in merito, la giovane ha abbandonato i social da qualche anno, ma da quello che si sente in giro, è prossima alla laurea.

Romina Jr ha scelto di studiare recitazione negli Stati Uniti, per certi versi continua la carriera dei genitori ma non con la musica. Il suo sogno è diventare una grande attrice e sta lavorando sodo per raggiungere i suoi obiettivi. Diverse sono le apparizioni sul piccolo schermo, ricordiamo Oggi è un altro giorno, su Rai Uno in daytime, affetti stabili, il programma condotto da Serena Bortone.