Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi sono tornati insieme? I due si sono conosciuti anni fa sul set di Elisa di Rivombrosa e hanno avuto una splendida figlia, Elena

Alessandro Preziosi e Vittoria Puccini si sono conosciuti sul set di Elisa di Rivombrosa nel lontano 2003. I due si ritrovarono ad interpretare i ruoli del due protagonisti, Elisa e Fabrizio. Lui era un conte, tornato a casa dalla famiglia perché la madre non stava bene, lei una semplice serva e dama di compagnia che lavorava proprio per la famiglia di Fabrizio.

Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi: un amore nato sul set

Se per Elisa e Fabrizio fu praticamente amore a prima vista, anche per Alessandro e Vittoria fu lo stesso. Lei all’epoca aveva solo diciannove anni, lui era più grande e aveva già un figlio, ma era single e per questo si concesse di cominciare a corteggiarla.

Così Alessandro e Vittoria hanno cominciato la loro relazione lontana dallo schermo. Poco dopo l’inizio di tutto, lei scoprì di essere in dolce attesa e i due si ritrovarono così a diventare genitori della piccola Elena Preziosi, che ad oggi è una piccola giovane donna.

Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi: di nuovo insieme?

Infatti Elena, nata nel maggio del 2006, oggi ha sedici anni ed è una ragazza bellissima. Somiglia a suo padre in modo impressionante, ma ha lo stesso sorriso della mamma.

Alessandro e Vittoria si sono lasciati poco dopo la nascita della loro bambina e le loro strade si sono completamente separate a quel punto. Nessuno ha più saputo niente di loro due.

Eppure, in questi giorni, è accaduto qualcosa di davvero inaspettato: Vittoria Puccini ha pubblicato una foto con sua figlia, in vacanza, e in quelle stesse ore Alessandro ha fatto lo stesso. I fans ci hanno messo poco a fare 2+2 e a trarre la conclusione che, i genitori della ragazza, siano in vacanza insieme a lei. Cosa significherà mai? Solo il tempo ci dirà la verità.