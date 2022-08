Claudia Dionigi, confessione spiazzante sulla gravidanza: “ho visto dei movimenti e ho voluto…”

Claudia Dionigi mostra il pancione e rivela qualcosa di inaspettato. La foto ha pietrificato milioni di fan: è davvero sconvolgente

Prosegue la gravidanza di Claudia Dionigi, ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” attualmente fidanzata con Lorenzo Riccardi. Quest’ultimo, tra i tronisti più chiacchierati e discussi del dating show, ha partecipato alla trasmissione nelle vesti più disparate.

Durante l’edizione 2020/21, infatti, il “Cobra” – come lo soprannominano i suoi fan – è tornato tra le file del dating show in qualità di opinionista. Al fianco di Gianni Sperti e Tina Cipollari, Lorenzo non ha mancato di commentare con toni tutt’altro che lusinghieri i percorsi dei protagonisti del programma.

Lorenzo Riccardi: l’avventura a “Uomini e Donne” e l’incontro con Claudia Dionigi

Prima di prendere parte a “Uomini e Donne” nelle vesti di tronista, il “Cobra” ha tentato la sorte in qualità di corteggiatore. Dopo una breve parentesi con Ludovica Valli (che lo eliminò nel giro di breve tempo), Riccardi si ripresentò in trasmissione come pretendente di Sara Affi Fella.

All’epoca, la classe 1994 decise di non scegliere l’esuberante milanese, che solamente pochi mesi dopo le succedeva in qualità di tronista della trasmissione. L’arrivo di Claudia Dionigi, nel corso di quell’esperienza, si rivelò uno spartiacque a dir poco fondamentale.

La romana, con il suo modo di fare brioso e vivace, catturò fin da subito le attenzioni di Lorenzo, che la scelse come compagna di vita. Dopo tre anni, la decisione di metter su famiglia era divenuta prioritaria per la coppia, che a breve coronerà il sogno della genitorialità.

La Dionigi, attivissima sui social, non manca di condividere con il pubblico ogni tappa della gestazione. Le Instagram stories pubblicate nella serata di ieri, a questo proposito, hanno letteralmente lasciato il pubblico con il fiato sospeso.

L’ex tronista fa una confessione spiazzante sulla gravidanza: “ho visto dei movimenti e ho voluto…”

Nella serata di ieri, Claudia Dionigi ha voluto condividere delle immagini dolcissime con il popolo del web. Si tratta di un video in cui l’ex corteggiatrice inquadra i primi “calcetti” di sua figlia, la cui nascita è prevista per il prossimo dicembre.

Entusiasta per questo primo contatto con la creatura nel suo grembo, l’influencer ha scritto quanto segue nella clip riportata tramite le stories:

“Inizio a vedere dei piccoli movimenti. Sono minimi visivamente, ma volevo condividerli con voi”.

Un momento a dir poco magico, quello recentemente vissuto da Claudia, che non avrà mancato di coinvolgere anche il futuro papà Lorenzo.

FERRAGNEZ, CRITICHE PER LE FOTO ESTREME. GUARDA SERVIZIO NEL TG DI YESLIFE