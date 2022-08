“Come Chiara e Fedez” pazzesco Amadeus: insieme a Fiorello lancia la novità dell’estate

I due amici hanno lanciato il nuovo tormentone dell’estate 2022, i Ferragnez possono mettersi da parte. Il nuovo duo è già un successone.

Si sono fatti paparazzare da ogni giornale di gossip nazionale. Anche se sembra che si siano divertiti di più loro che quelli che hanno sfogliato le pagine delle riviste nel vedere gli scatti goliardici che immortalano Fiorello e Amadeus in vacanza insieme in Sardegna.

Il conduttore si trova con la moglie Giovanna Civitillo mentre Fiore con la consorte Susanna Biondo, una doppia coppia in crime che ha diviso anche quest’anno la villetta di proprietà che il direttore artistico di “Sanremo” ha nell’Isola.

Le foto di quest’estate hanno fatto il giro del web, però ieri i due mattatori nel salutare la fine delle vacanze hanno allestito un siparietto tutto da vedere e ridere.

Amadeus e Fiorello fanno incetta di like, amici e colleghi hanno approvato

Oltre 27mila like in poche ore e migliaia di messaggi da parte di amici e colleghi che sono rimasti estasiati nel vedere il duo più unito che mai.

Commenti felici sono arrivati da Lorenzo Jovanotti e Sabrina Salerno che hanno risposto con emoticon a cuore e a risata fragorosa.

Nicola Savino invece ha tirato fuori la perla delle perle scrivendo “Amarello di Saronno!”. Se non avete ancora visto il video in questione non sapete che cosa vi siete persi. Eccolo di seguito.

Fiorello lancia il tormentone dell’estate, “I Ferragnez si facciano da parte”

Amici, siamo i nuovi Ferragnez! Dopo un’estate di sguazzamenti al mare, io che levo il costume a lui…Paparazzati ovunque…Veramente siamo i nuovi Ferragnez, gli Amarello!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Scherza Rosario Fiorello nel breve filmato che lo mostra accanto all’amico di una vita che cerca di non ridere troppo a quello che sente dire al cellulare.

Fiorello poi prima di dare un saluto per una serena fine estate ha anche elencato tutta una serie di programmi che vedranno presto protagonista Amadeus sul piccolo schermo: da “Arena ’60 ’70 ’80 ’90”, a “I soliti ignoti” fino a “Sanremo” poi a febbraio 2023.

L’estate è finita ma i telespettatori avranno moltissima carne al fuoco e siamo certi che con un’abbinata del genere nessuno si potrà annoiare!