Silvia Toffanin ha finalmente detto “sì” a Pier Silvio, l’accordo è stato firmato. Ecco la data X

La coppia dopo 20 anni di convivenza ha preso la decisione che tutti i fan attendevano, presto insieme. Attendiamo solo la data.

Sono insieme da oltre 20 anni e hanno anche due meravigliosi figli che arricchiscono la loro vita ogni giorno. Non è però mai giunta la proposta di matrimonio che molti fan della coppia si aspettavano visto l’amore grande che li unisce.

Silvia Toffanin si è sempre dimostrata contenta del suo rapporto che vede completo anche senza un anello al dito. Eppure in queste ultime ore una proposta con i fiocchi è arrivata, e a cui lei ha risposto con un fragoroso “sì”.

Silvia ha detto “sì”, ecco a cosa. Presto in tv con un progetto incredibile

Non stiamo parlando di nozze ma bensì della conduzione di un programma che la vede protagonista indiscussa ormai da 15 anni.

Mentre è ancora incerta invece la sua conduzione de “La Talpa” che dovrebbe iniziare a febbraio 2023 dopo oltre quindi anni di fermo.

Silvia non ha mai condotto un reality quindi potrebbe anche essere l’occasione per farsi amare ancora di più dai telespettatori e far crescere esponenzialmente la sua carriera futura in tv.

Ma non parliamo del reality tanto atteso ma piuttosto di un altro programma che invece debutterà a settembre su Canale 5 e che in molti stanno attendendo con trepidazione.

“Verissimo” riparte a settembre, il video è tutto da vedere

Nello spot che sta scorrendo in questi giorni in tv e sulla pagina Instagram del programma, si vedono gli scorci di alcune passate interviste svolte dalla conduttrice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

La nuova stagione di “Verissimo” partirà a settembre con le prime puntate su Canale 5 anche se la data è ancora incerta. Si pensa però verso la metà del mese in concomitanza con l’inizio delle scuole.

Tantissimi gli ospiti che si racconteranno nel salotto più ambito di casa Mediaset, saranno presenti attori del grande cinema italiano, conduttori e showgirl fino ai cantanti di spicco del momento.

Riflettori puntati sulla moglie di Pier Silvio che si appresta quindi ad affrontare sul 2022-2023 davvero scoppiettante con due grandi proposte imperdibili!