“Il Volo” a loro si aggiunge Diodato: clamoroso quello che sta succedendo

Il cantante Antonio Diodato in attesa della ripartenza del tour estivo il 7 settembre ad Ancona ha deciso di concedersi uno stop estivo per ricaricare le pile dopo molti mesi in giro per l’Italia portando in scena le musiche del suo ultimo successo discografico ‘Che vita meravigliosa’.

Ha scelto di dirottare verso la Sicilia visto che è nato ad Aosta e appena può non vede l’ora di assaporare il profumo del mare del Sud ed i tramonti spettacolari che solo le zone costiere possono regalare. Un bagno di sole quindi e qualche gita turistica prima alla Scala dei Turchi, poi alla Valle dei Templi e infine a San Leone.

Per l’occasione è passato anche ad Agrigento dove ha fatto un incontro molto fortunato con uno dei protagonisti de Il Volo.

Stop estivo per Diodato, ecco dove e con chi

Anche i tre cantanti de Il Volo sono tornati a casa per godersi un attimo di tregua tra il tour italiano e quello internazionale che da poco si è concluso in Giappone.

Ad Agrigento, in particolare a Naro, si trova anche la casa di Piero Barone classe 1993, che raramente però si mostra con la famiglia o gli amici in scatti privati.

La stampa locale però lo ha immortalato proprio con Diodato in un locale del centro storico molto noto. Vediamolo insieme.

Che ci fanno insieme Diodato e Piero Barone? La foto li smaschera

Nessuno dei due ha postato foto dell’incontro sui rispettivi profili social ma la stampa locale ha pensato bene di immortalare la scena dell’incontro dei due pesi massimi davanti il ristorante Mabel in via Atenea ad Agrigento.

AgrigentoOggi non poteva lasciarsi scappare un momento simile, i due si parlano sereni con un calice di vino in mano.

Diodato porge una mano sulla spalla di Piero in segno di confidenza e stima.

Anche questa foto ha “fatto rumore”, come recita il titolo della canzone che il cantante ha portato a “Sanremo 2000” e lo ha fatto vincere come un uragano in piena. Avranno apprezzato i fan?

