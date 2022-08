Ilary Blasi, il suo matrimonio con Francesco Totti è finito: a distanza di mesi, scopriamo qualcosa in più sul gossip più scottante di tutta l’estate

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati ufficialmente. Dopo le numerose voci che sono circolate in questi mesi, alla fine sono stati proprio loro due stessi ad annunciare la fine del loro matrimonio. Purtroppo è stato inevitabile, proprio come ha dichiarato l’ex capitano della Roma, prendere questa decisione.

Ilary Blasi riparte dopo Francesco Totti

Infatti, da circa un anno, aveva cominciato una relazione con un’altra donna e salvare la sua storia con Ilary non era più possibile: così hanno deciso di prendere due strade separate.

Francesco e Ilary hanno confermato di essersi lasciati poco dopo l’inizio dell’estate, poi entrambi sono spariti dalla circolazione per respingere un po’ il caos mediatico scoppiato attorno a loro. Ilary infatti ha deciso di partire con i suoi figli e di allontanarsi dall’Italia, ignorando così tutte le cose che stavano dicendo sul suo conto e su quello del suo, oramai, ex marito Francesco.

Noemi non è stata l’unica donna per il capitano della Roma

In ogni caso, tutta la responsabilità – ufficialmente – è di Francesco, che ha iniziato una storia extraconiugale circa un anno fa. Su Ilary, invece, non è uscito niente di certo.

Ora che è stato scoperchiato il vaso di pandora, stanno uscendo fuori tantissime cose che fino ad oggi sono rimaste all’oscuro. Ad esempio è stato rivelato che Noemi non è stata la prima amante di Francesco: prima di lei c’era una certa Elisa.

“Povera Ilary, quante ne ha sopportate”

Tantissime persone hanno preso le difese di Ilary, che per molti anni è stata presa in giro da un uomo di cui si fidava al punto tale da pensare che avrebbero passato insieme tutta la loro vita. Purtroppo, questa previsione, non diventerà reale dopo gli ultimi avvenimenti.