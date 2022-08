Ilary Blasi, svelato il segreto più grande: l’abitudine clamorosa che nessuno si aspettava

Spunta un dettaglio inedito su Ilary Blasi. Dal passato della conduttrice emerge un segreto sconosciuto legato a una sua abitudine molto intima.

Ilary Blasi, un nome protagonista dell’estate 2022 di cui non si sente altro che parlare. Da quando la conduttrice e il marito Totti hanno annunciato a luglio il loro divorzio – con una nota stampa congiunta – il gossip non si è più fermato, sviscerando ogni dettaglio di questa fine che ha segnato nel profondo il pubblico.

La coppia composta dalla showgirl e dal Pupone, infatti, è da sempre una delle più amate e proprio per questo la comunicazione del loro addio ha avuto un eco così forte. 20 anni di storia – 3 di fidanzamento, 17 di matrimonio – in cui i due si sono sostenuti a vicenda dando poi alla luce i figli Isabel, Chanel e Christian. Poi l’allontanamento, le incompresioni e la presenza di una terza parte ha spezzato l’idillio.

Mentre i rumors non fanno che indagare sulla nuova fiamma di Totti, la flowerdesign Noemi Bocchi, Ilary si è data al riposo passando le vacanze dapprima in una meta tropicale per poi darsi alla montagna. Proprio in merito alla conduttrice spunta un dettaglio molto privato dalla sua vita.

Ilary Blasi: dopo anni, spunta segreto inaspettato

41 anni, bellezza travolgente e carriera dagli incredibili traguardi. Ilary Blasi è una delle showgirl e conduttrici più famose nel panorma dello spettacolo italiano. Conosciuta per il suo talento, il suo carisma e la sua folta chioma bionda, anno dopo anno ha collezionato incredibili traguardi.

View this post on Instagram A post shared by Ilary Blasi (@ilaryblasi)

Tuttavia negli ultimi mesi è al centro delle cronache non per le sue apparizioni televisive, ma per il suo addio al marito Totti, il cui cuore sembra ormai essere rapiti da Noemi Bocchi. Quest’ultima è al centro dei rumors: tra indiscrezioni sulla sua love story con l’ex calciatore, a colpire fin da subito la somiglianza con la Blasi.

Entrambe bellissime e biondissime, sembra che Ilary sia intenzionata a mettere in atto un drastico cambiamento per diminuire questa similutidine. Sarebbe pronta al tutto per tutto, persino a stravolgere il suo look pur di non essere più associata alla Bocchi in termini estetici.

Ilary Blasi, scelta molto intima: motivo clamoroso

Se fin ora la Blasi ha solo dato un taglio ai capelli e ripreso i suoi classici colpi di sole, sembra che sia pronta a cambiare tutto. Non sarebbe la prima volta che la conduttrice stupisce con una trasformazione totale del suo look.

Certo è che in passato si trattava di trasformazioni sono temporanee: durante la conduzione del “Grande Fratello Vip”, infatti, era solita indossare delle parrucche facendo pensare sulle prime che i suoi capelli si fossero rovinati.

In realtà la conduttrice voleva essere PRECORRITRICE dei tempi e dimostrare come si possa cambiare il look senza stravolgere la propria natura

Con questa abitudine ha sdoganato la parrucca nel mondo dello spettacolo italiano, dove è spesso vista ancora come un qualcosa di strano a differenza del contesto americano dove, invece, è spesso utilizzata dalle star. Che anche questa volta sia pronta a indossarne una per differenziarsi dalla Bocchi?

MUORE IL FIDANZATO, LEI RICOPERTA DI INSULTI: GUARDA IL SERVIZIO ALL’INTERNO DEL TG DI YESLIFE