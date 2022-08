Romina Power felicità a mille, fuga nel segno dell’amore: il suo cuore batte per lui

Romina Power si sta godendo la fine dell’estate con una vacanza nel segno della spensieretezza, ma non solo. Una nota romantica fa da filo conduttore al soggiorno dell’amata cantante.

70 anni, carriera incredibile nella musica, fascino a non finire. Romina Power è uno dei nomi più conosciuti nel mondo dello spettacolo sia per il suo percorso da cantante, sia per la sua love story con Al Bano.

Con quest’ultimo ha formato per anni una delle coppie più amate nel mondo dello spettacolo, tanto che quando si sono detti addio – dopo ben 25 anni di matrimonio e quattro figli – il pubblico è finito in un forte dolore. Da allora non è mai scemata la speranza che i due pezzi da novanta della muscia tornassero insieme, speranza mai concretizzata.

Carrisi ha ritrovato la serenità al fianco di Loredana Lecciso, con cui ha dato alla luce altri due figli (Jasmine e Al Bano Junior) mentre Romina non ha più trovato nessuno che le abbia fatto battere il cuore o almeno fino a ora.

Romina Power: il suo cuore battere per lui

Se Romina non ha più ritrovato l’amore, in quest’estate 2022 ha provato sensazioni rimaste asopite in un angolo del suo cuore, destinate a esplodere di nuovo, portando così una nuova linfa nella vita della cantante.

Dopo un viaggio in Messico, Romina sta finendo l’estate in bellezza con un soggiorno speciale in Puglia. Oltre al fascino di questa regione a conquistarla l’evento a cui sta prendendo parte in questi giorni dedicato all’universo dello yoga. Tra pratiche fisiche e meditazione, si è mostrata sul suo seguitissima account Instagram con una nuova aura.

Sorridente e rilassata, sta vivendo giorni magici non solo rilassandosi, ma anche alzando le sue vibrazioni grazie a una persona per lei molto speciale. Una figura maschile che ha rapito il suo cuore, tornando a farlo battere.

Vacanze in Puglia nel segno dell’amore per la Power

Dopo tanti anni difficili, tra l’addio con Al Bano e la scomparsa della figlia Ylenia, la Power ha ritrovato la serenità grazie a un nuovo equilibrio interiore e a una persona molto speciale.

Si tratta a oggi dell’uomo più importante della sua vita: non è altro che Yari, il suo unico figlio maschio.

Proprio al suo fianco sta condividendo la bellissima esperienza in Puglia nel segno della spiritualità, passione che li accomuna.

Se nel suo cuore non è presente una nuova fiamma, a riscaldarlo un’altra forma d’amore: quello materno. I fan non possono che essere entusiasti nel vederla così felice e complice con il figlio, tanto che gli ultimi post dal suo viaggio in Puglia hanno fatto il pieno di like.

