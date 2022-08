Sophie Codegoni, la FOTO e il commento di Basciano che non passa inosservato: “QUEL COSO…”. Sconvolgente

Sophie Codegoni, l’ultimo Instagram post scatena gli ammiratori: il commento di Alessandro Basciano non poteva passare inosservato…

Nessuno avrebbe mai creduto a questo rapporto nato grazie al “GF Vip 6”, eppure Sophie Codegoni e Alessandro Basciano stanno smentendo qualunque pronostico che li riguardi.

L’ex tronista, che ha incontrato il fidanzato proprio all’interno della casa più spiata d’Italia, condivide con quest’ultimo il medesimo percorso televisivo. Entrambi, infatti, sono stati due volti amatissimi del dating show di “Uomini e Donne”.

A far scattare la scintilla tra i due, tuttavia, ci ha pensato proprio la trasmissione condotta da Alfonso Signorini. La Codegoni e Basciano, dopo essersi messi gli occhi addosso, non si sono più lasciati neanche per un istante.

Sophie Codegoni: il flirt con Gianmaria Antinolfi e l’amore per Alessandro Basciano

Prima ancora di cadere tra le braccia del coinquilino Alessandro, Sophie Codegoni aveva avuto un brevissimo flirt con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi. Quest’ultimo, che attraeva moltissimo l’ex tronista da un punto di vista fisico, non riusciva però a conquistarla a livello caratteriale.

L’arrivo di Basciano, ovviamente, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La modella, dopo aver conosciuto il suo attuale compagno, non ha avuto occhi che per lui.

La relazione tra i due prosegue a gonfie vele anche a telecamere spente, nonostante i più malevoli li avessero dati per spacciati già parecchio tempo fa.

L’ultima immagine che la Codegoni ha postato su Instagram, tra l’altro, non fa che confermare quanto la sintonia tra lei e Basciano, di fatto, sia letteralmente alle stelle.

L’ultima FOTO della modella non passa inosservata: arriva anche il commento di Alessandro Basciano

Nell’ultima foto pubblicata attraverso l’account di Instagram, Sophie Codegoni stringe a sé un gigantesco orso di peluche. “Potevo uscire dalla sala giochi senza un nuovo amico?” domanda la modella ai fan, che non si sono trattenuti dal replicare immediatamente alla sua richiesta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

Tra i commenti, in particolare, non poteva non balzare all’occhio quello del fidanzato Alessandro, che ha svelato agli utenti del web la storia che si cela dietro l’orso di peluche:

“Due ore son stato per vincere quel coso”.

A quanto sembra, pur di renderla felice, il fidanzato di Sophie avrebbe impiegato tutto il tempo a sua disposizione per accaparrarsi il gigantesco peluche. Un gesto che i fan della coppia hanno enormemente apprezzato: “questo è amore“, “sei unico“.

