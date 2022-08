Laurea triennale: come si calcola il voto di partenza?

Oramai la meta è vicina, avete terminato gli esami e state scrivendo la tesi; a questo punto una domanda sorge spontanea: quale sarà il voto di partenza della vostra laurea triennale?

Calcolare il voto di partenza con il quale vi presenterete davanti alla commissione esaminatrice è più semplice di quanto possiate immaginare, però è necessario fare molta attenzione. Giacché gli esami sostenuti sono molti, potreste commettere qualche piccolo errore di calcolo: per questo vi consigliamo di evitare carta e penna e munirvi di calcolatrice.

Sia che stiate frequentando un’università tradizionale, sia che abbiate scelto uno dei numerosi atenei online, il calcolo del voto di laurea non cambia. Vediamo dunque come fare.

Media aritmetica o media ponderata?

Per calcolare il voto di partenza della vostra laurea, dovete per prima cosa ottenere la media ponderata di tutti i voti ottenuti, esame dopo esame, tenendo conto dei CFU.

Gli esami universitari non hanno tutti lo stesso peso, in quanto ognuno vi permette di ottenere un certo numero di Crediti Formativi Universitari; è per questo motivo che il calcolo del voto finale non può essere basato sulla media aritmetica dei voti, ma può essere ottenuto solo con la media ponderata, la quale deve tenere conto del peso dei CFU.

Mentre la media aritmetica può essere ottenuta semplicemente sommando tutti i voti ottenuti e dividendo il risultato per il numero di esami sostenuti, quella ponderata deve tenere conto del peso dell’esame sul voto finale.

Come calcolare la media ponderata

Come fare dunque per calcolare la media ponderata degli esami? Per prima cosa, dovete avere a disposizione il libretto universitario con tutti gli esami sostenuti e dovete conoscere, per ogni esame, il numero di CFU che vi ha permesso di ottenere.

Avendo questi dati alla mano, dovete procedere nel modo seguente:

moltiplicate ogni voto per il numero di CFU;

sommate tutti i risultati;

dividete il risultato finale per il numero totale di Crediti Formativi ottenuti.

Una volta ottenuta la media ponderata degli esami sostenuti, potrete procedere con il calcolo del voto di base della vostra laurea triennale.

Ecco come calcolare il voto di base

Per sapere quanto sarà il voto di partenza della vostra laurea non dovete fare altro che moltiplicare la media ponderata per 110, il voto massimo ottenibile, e dividere per 30, il voto massimo dei singoli esami.

Il risultato vi darà il voto base di laurea; a questo, dopo la discussione della tesi, la commissione potrà decidere di aggiungere un punteggio compreso tra 3 e 9 in base a vari elementi, come la qualità della tesi, l’esposizione della stessa, l’attribuzione di lodi agli esami, l’eventuale frequentazione dell’Erasmus ed altre variabili che cambiano da università ad università.

Applicazioni per calcolare il voto di laurea

Chi non ha voglia di utilizzare la buona e vecchia calcolatrice, ma cerca un metodo ancora più veloce per ottenere il voto di base della laurea triennale, può ricorrere ad alcune applicazioni gratuite online o siti web (come ad esempio calcolovotodilaurea.it) che permettono di ottenere lo stesso risultato semplicemente inserendo i dati richiesti. In modo semplice e rapido avrete subito a disposizione il vostro voto di partenza.