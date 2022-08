Max Pezzali, la moglie Deborah confessa l’incubo peggiore: “tradita e picchiata, pensavo di meritarlo”

Max Pezzali, la seconda moglie Deborah Pelamatti confessa l’incubo peggiore: “tradita e picchiata, pensavo di meritarlo”

Sposato per otto anni con Martina Marinucci, che gli ha dato il suo unico figlio Hilo (2008), il frontman degli 883 si è separato dall’ex moglie per ricominciare una nuova vita al fianco di un’altra donna.

La fortunata è Deborah Pelamatti, amica storica di Max Pezzali, che dal 2013 fa coppia fissa con l’interprete di hit come “Hanno ucciso l’uomo ragno” e “Come mai“.

La coppia, convolata a nozze nel 2019, sta vivendo una vera e propria favola ormai da quasi dieci anni. Eppure, il passato di Deborah nasconde dei dolori a dir poco atroci, che i fan del noto cantante non avevano mai (neanche lontanamente) sospettato. Cosa è accaduto all’incantevole Deborah?

Deborah Pelamatti, tutto sulla seconda moglie di Max Pezzali: un passato contrassegnato dal dolore

Deborah Pelamatti è il nome della donna che Max Pezzali, leader della band degli 883, ha sposato in seconde nozze. I due, in realtà, si conoscevano da molto prima che il cantante comprendesse di essersi innamorato della sua storica amica.

“Da quel 6 gennaio 2013 ci prendiamo cura l’uno dell’altra” – ha confidato Deborah in una recente intervista, aggiungendo – “Max per me è l’amore sano, quello pulito“. Ma qual è il vero significato delle affermazioni della donna?

La Pelamatti, pur con grande difficoltà, ha confidato di aver portato avanti per molti anni una relazione tossica, fatta di abusi e violenze. Solo l’intervento di Pezzali, fortunatamente, è riuscito a porre fine all’incubo in cui viveva la donna.

La moglie di Max Pezzali confessa l’atroce verità: “tradita e picchiata, pensavo di meritarlo”

In una recente intervista, la seconda moglie di Max Pezzali ha confidato di aver subito per molti anni le angherie del suo ex compagno, con il quale la Pelamatti aveva instaurato una relazione tossica.

“Ero vittima di una specie di incantesimo. Tradita, Picchiata, Umiliata. Pensavo di meritare di soffrire”.

Dichiarazioni davvero da brividi, quelle di Deborah, che è riuscita a porre fine a questa relazione malata solo grazie all’intervento di Max. Fu proprio quest’ultimo, a detta della donna, a darle la spinta necessaria per tornare a vivere e ricominciare una nuova relazione.

