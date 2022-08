MD lancia un’offerta mai vista prima, tecnologia al -50%: clienti IMPAZZITI in tutta Italia

La catena napoletana nata nel 1994 sta cercando di seguire le orme dei più famosi discount italiani suoi diretti competitor. Ecco che cosa si è inventata.

Ha ormai 28 anni la catena napoletana nata a Mugnano oggi però distribuita capillarmente in tutto il Paese con 820 i punti vendita e all’attivo circa 8.000 dipendenti.

Patrizio Podini, il fondatore, ci aveva visto lungo e ha pensato subito di puntare sulla massima trasparenza ed un rapporto qualità-prezzo impareggiabile rispetto ad altri competitor nazionali.

Tra i testimonial che hanno fatto grande MD Discount in questi anni anche il ruolo predominante di Antonella Clerici. Legandosi alla conduttrice che forse più di tutte è portabandiera del Made in Italy nel settore agroalimentare, la catena ha scelto di puntare in alto e distinguersi nel settore.

MD ha fatto il colpo grosso, clienti senza parole

Consultando il volantino della catena si noterà subito che il paragone è d’obbligo con altri discount più noti come Lidl che adotta questo stratagemma di continuo per attirare la clientela nei suoi punti vendita.

Poter trovare prodotti ed elettrodomestici di largo consumo scontati in maniera così importante è un ottimo incentivo per catturare la curiosità dei clienti più fedeli ma anche di quelli che di solito sono portati a fare la spesa in altre sedi.

Vediamo nel dettaglio che cosa propone MD durante la settima appena iniziata.

Tecnologia tutto al -50%, da MD conviene!

Siete per caso alla ricerca di una friggitrice ad aria Princess? Da MD la trovate a solamente 39,90 euro! Nel volantino però c’è anche la scopa elettrica senza filo Rowenta a 84,90 euro.

Non dimentichiamoci della lavatrice da 8 kg in vendita a 269 euro ed il televisore Zephir tv LED acquistabile a 339 euro (45 pollici smart TV). Se vi servisse un frigorifero monoporta nei punti vendita non manca neppure lui! Marchiato HiSense ad appena 209 euro.

Tutto al -50% in meno rispetto a prodotti similari sul mercato o gli stessi proposti da MD solo qualche mese fa.

Lo scopo è liberare le scorte accumulate e fare contenti i clienti che da anni si affidano alla catana per fare la spesa con regolarità, merito della grande qualità proposta. Tutti questi sconti sono presenti nei punti vendita di tutta Italia fino al 31 agosto o esaurimento scorte magazzino.

