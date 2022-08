Totti-Blasi, ultim’ora scioccante: svelato un retroscena assurdo

La rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi si arricchisce di nuove notizie disarmanti: l’ultim’ora è veramente scioccante.

L’estate italiana è stata veramente incandescente: le temperature hanno raggiunto livelli assurdi, soprattutto nel mese di luglio. A rendere ancora più calda la stagione è stata la notizia della rottura di una delle coppie più amate dagli italiani. Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo 20 anni di relazione, hanno deciso di lasciarsi.

La rottura era nell’aria: già nel corso dello scorso inverno diversi quotidiani del Gossip avevano lanciato l’indiscrezione. Totti, dal canto suo, aveva pubblicato dei video sui social network in cui aveva prontamente smentito tutto. A distanza di pochi mesi, la notizia della separazione è arrivata come un fulmine a ciel sereno.

Ogni giorno, tuttavia, sopraggiungono notizie nuove e retroscena incredibili sui motivi della loro rottura. Poco fa, ad esempio, è stato rivelato quello che Totti fa di notte.

Totti-Blasi, arriva l’incredibile retroscena: italiani senza parole

Francesco Totti non ha resistito: secondo le immagini pubblicate dal settimanale Chi, lo storico capitano della Roma è andato in una casa per incontrarsi con Noemi Bocchi. Tutti ormai sanno di questa nuova storia del grande capitano giallorosso, ma fino ad oggi il romano ha cercato di mantenere un profilo basso.

Le immagini parlano chiaro: il nativo di Roma è stato pizzicato al Circeo, accompagnato sul posto da un amico. Il Pupone è entrato poi in un complesso immobiliare affittato da Noemi per le vacanze: qualche minuto più tardi, anche la Bocchi è arrivata sul posto.

Il tempo delle coincidenze si è ormai esaurito: come sottolineato anche da Dagospia, dopo tante indiscrezioni e tanti rumors, è finalmente arrivata la conferma.

Totti Blasi: le incredibili rivelazioni del grande amico

In molti, ancora oggi, fanno fatica a credere nella separazione tra Totti e Blasi: i due sono sempre stati inseparabili. I motivi della rottura non sono ancora chiari e tutti stanno avanzando supposizioni.

Nel frattempo, si è aggiunto un nuovo tassello alla storia che ha incendiato l’estate italiana. Alex Nuccetelli ha rilasciato alcune curiose rivelazioni.

“Per francesco la famiglia è tutto, non se ne sarebbe mai allontanato se non fosse successo qualcosa di grave”

Nuccetelli, lo ricordiamo, è un grande amico di Francesco Totti ed è anche uno dei pr più conosciuti della capitale italiana.