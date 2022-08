Beatrice Borromeo, dalla favola con Casiraghi all’amore travagliato: sofferenza incancellabile

Se oggi Beatrice Borromeo è molto felice al fianco di Pierre Casiraghi, la sua vita sentimentale non è stata sempre così idilliaca. Un amore sofferto le ha dato il tormento.

Reale più chic d’Europa, Beatrice Borromeo fa sempre battere i cuori con i suoi look super eleganti, tra cui quello di Pierre Casiraghi folgorato dalla sua bellezza dal 2005.

Dal primo sguardo si è innamorato della modella e giornalista, rapito dai suoi occhioni azzurri e dalla sua mente brillante. Dopo dieci anni di fidanzamento poi il fatidico sì e la nascita dei figli Stefano e Francesco: lo scorso 25 luglio hanno festeggiato ben 8 anni di matrimonio.

Anni molto felici per la 36enne che grazie a Pierre ha conosciuto una serenità immensa nonché una passione travolgente. In fatto di amore per Beatrice non è sempre stato tutto così rose e fiori: in particolare una storia passata le ha dato il tormento.

Beatrice Borromeo prima di diventare Royal: quell’amore tormentato

Come per molti, anche la Borromeo ha vissuto le pene d’amore. A farle fare su e giù è stato un ex fidanzato con cui ha intrecciato una relazione importante.

Si tratta del fiorentino Tommaso Buti – noto come PlayBoy Re Mida – oggi 55 anni, conosciuto per i suoi affari da imprenditore, in particolare per i suoi locali.

Adorato da diverse modelle, in America è diventato noto con il suo Fashion caffè (di cui è stata testimonial Noemi Campbell). Amico di Donal Trump, ex compagno di Claudia Schiffer, ha conquistato anche il cuore di Beatrice anni fa.

Beatrice Borromeo e Buti: coppia scoppiata, grande sofferenza

La storia tra la Borromeo e Buti non è stata affatto semplice. Con costanti tira e molla ha portato molto trambusto nella vita della modella e giornalista.

Dopo molti scossoni nel loro rapporto, la Borromeo ha deciso di tagliare corto dicendo per sempre addio all’imprenditore.

mi lasciava e tornava

Stufa dei suoi comportamenti ha deciso di prendere strade diverse da lui. Per Buti negli anni sono poi arrivati problemi giudiziari legati a frodi e reati finanziari.

Un ricordo ormai lontanto per la Borromeo: l’arrivo del suo principe Pierre le ha fatto assaporare una nuova fase di vita nel segno della serenità e della gioia.

