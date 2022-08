Vipere in giardino, cosa fare in caso di avvistamento e di morso improvviso

In queste giornate di caldo eccessivo è molto facile incontrare una vipera in giardino mentre si nasconde dal sole cocente, cosa fare in questo caso?

Tutte quelle persone che vivono in campagna o immersi nella natura, sanno di cosa si sta parlando. Fare un incontro con una vipera è davvero molto usuale, anche per quanto riguarda i serpenti. La questione si sofferma sulla differenza fra i due, non tutti riescono a distinguere i rettili e non tutti sanno che la vipera è velenosa mentre il serpente no (ovviamente per le specie che vivono in Italia).

Come evitare un incontro con una vipera

La vipera si presenta con una testa a forma triangolare e a punta, un corpo tozzo e la coda corta e rastremata. Per evitare qualsiasi incontro bisognerebbe vivere in città o non godere affatto delle bellezze della natura, ma ovviamente questo non è sempre possibile e nemmeno salutare. Per evitare di avere a che fare con una vipera è buona norma tenere l’erba del giardino sempre tagliata così da avere lo spazio pulito e curato da possibili nascondigli.

Le vipere amano le pietre o i mattoni, il loro obiettivo è stare al fresco. Non è un animale che cerca guai, infatti ucciderla non è la soluzione adatta, però potrebbe mordere se si sente minacciata ma prima di farlo emette dei suoni molto forti. In questi casi cosa fare? Scopriamolo insieme.

Cosa fare quando una vipera ci morde

La vipera è meno mortale di quanto si pensi, il più delle volte, nell’udire qualche schiamazzo scappa ma in caso di morso ecco come comportarsi. I sintomi che si possono riscontrare dal morso di vipera sono variabili a seconda di quanto veleno sia stato iniettato, quanto sia grande l’animale e quanto sia grande chi lo riceve (uomo o bambino). La primissima cosa da fare è allertare i soccorsi chiamando il 118, nel mentre prestare un primo soccorso.

Nel modo più assoluto non bisogna incidere la zona colpita, il rischio di diffondere il veleno attraverso il sangue è altissimo. Non succhiate il veleno, è una credenza popolare. Non stringete la zona con un laccio emostatico, cintura o altro, aumenta l’assorbimento del veleno.

E’ buona norma mantenere la calma, la regola piu’ importante

Per quanto sia possibile cercate di non agitarvi o non fate agitare chi state aiutando, lo stress aumenta la pressione sanguigna ed il veleno si diffonderà in breve tempo nel vostro corpo. Non bisogna assumere o somministrare nulla, nemmeno il siero antivipera, in quanto per essere efficace deve essere molto freddo e potrebbe causare uno shock anafilattico. Se necessario immobilizzare la zona colpita ed eseguire un bendaggio linfatico, con una garza sterile partite dal punto del morso fino ad arrivare all’estremità dell’arto.

DONNA UCCISA A BASTONATE PER STRADA. IL SERVIZIO ALL’INTERNO DEL TG DI YESLIFE