“Sei bellissima anche così” Elisabetta Canalis si presenta con un top trasparente. È pazzesca – VIDEO

Elisabetta Canalis torna in America e cambia look. Proposta fuori dal comune con un outfit da far girare la testa. Impossibile restare concentrati

Vacanze italiane terminate per Elisabetta Canalis che è tornata a casa, negli Stati Uniti. L’ex velina è stata paparazzata per le strade di Los Angeles in compagnia di tutta la sua grande famiglia: il marito Brian Perri, la figlia Skyler Eva e tutti gli amici a quattro zampe che fanno parte del club. Insieme a loro c’è il pastore tedesco Zoe, il pinscher nero Meghan ed il nuovo arrivato Nello che è stato adottato dal canile di Olbia che la Canalis ha visitato durante il suo soggiorno in Italia.

Dopo oltre due anni dalla scomparsa di Piero, Elisabetta ha deciso di aprire le porte di casa e del suo cuore ad un nuovo amico. Proprio dal nome di Piero è nato l’account i Pieri che narra tutte le avventure degli amici pelosi di casa Canalis. Da qui la moglie di Perri lancia a tutti un monito a riflettere prima di adottare un cane perché richiede impegno e responsabilità.

La Canalis ci dà un taglio, ma in casa

Tornata Oltreoceano la Canalis cambia anche look e decide di darci un taglio. Nuovo taglio di capelli per lei ma non uno qualsiasi. L’ex velina, infatti, in un video accompagnata da Niky Epi, hair style del team di Aldo Coppola, mostra a tutti come realizzare un taglio di capelli casalingo solo con fornici e pettine.

Utensili non professionali, spiega Elisabetta: con un pettine usato e anche un po’ rotto ed un paio di forbici acquistate al supermercato specifiche per il pollo. Follia? Assolutamente no! Basta guardare il risultato per rendersene conto.

A fare da assistente ai due la piccola Skyler Eva che prende subito in mano i capelli della mamma tagliati e li mostra in video. Ma non è tutto. Quello che colpisce i suoi follower è anche l’outfit che indossa. È pazzesca.

Elisabetta Canalis ed il top che stuzzica: il VIDEO

Elisabetta Canalis taglia i capelli in casa ma c’è chi non riesce a concentrarsi sulla proposta. Il motivo? Tutta colpa del suo look, fresco e sbarazzino e che cattura l’attenzione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Mini-short di jeans sfilacciato ed un top che è quasi simile ad un reggiseno. Nero ma con diverse trasparenze nella parte centrale. Impossibile non fissare il balconcino ad un lato A pazzesco.

Per lei piovono commenti di ogni tipo: c’è chi le dice che lei starebbe bene in qualsiasi modo, chi

“Sei bellissima anche così”

e chi ammette che per tutto il tempo del video ha fissato altro senza badare alla spiegazione sul taglio dei capelli.

