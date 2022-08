“101 anni” Elisabetta Gregoraci insieme alla donna che ama di più – FOTO

Elisabetta Gregoraci torna alle origini: in Calabria per essere affianco a LEI: gli scatti parlano di un amore vero e profondo

Elisabetta Gregoraci è stata ed è sicuramente una delle protagoniste indiscusse dell’estate 2022. I suoi look per le serate di “Battiti live” ed i bikini mozzafiato in giro per le spiagge di mezzo mondo sono un attentato ai deboli di cuore.

L’ex di Flavio Briatore sfoggia un fisico da urlo, con addominali scolpiti e forme toniche che fanno girare la testa. Ma c’è qualcuno nella sua testa e nel suo cuore oltre al grande amore della sua vita che è il figlio Nathan Falco? È stato proprio il noto imprenditore, ex di lei, ad esprimersi in merito.

La Gregoraci fidanzata? Risponde Briatore

Elisabetta Gregoraci avrebbe impegnato il suo cuore? È questa la domanda dell’estate che si rincorre su di lei. Non si parla d’altro che della presunta relazione con Giulio Fratini, manager trentenne ex fidanzato di Roberta Morise, altra bella dalla tv e calabrese doc come Elisabetta.

Incontri, chiacchiere e dring al tramonto al Twiga, lo stabilimento balneare della Versilia dell’ex marito della Gregoraci, hanno alimentato i rumors. Ed ecco che Flavio Briatore ha detto la sua a Novella 2000: “Non credo proprio”.

Per l’imprenditore nessun flirt e né tantomeno un fidanzamento della sua ex moglie. Sarà davvero così? Nel frattempo Elisabetta si dedica ad una figura che è una delle colonne portanti della sua vita.

Elisabetta Gregoraci festeggia un compleanno speciale: le FOTO

Si festeggia in casa Gregoraci e anche tanto. Si tratta, infatti, di un traguardo d’eccezione. La nonna della showgirl calabrese ha spento le sue candeline, ben 101.

Elisabetta è molto legata alla sua famiglia come alla terra dove è nata e cresciuta, a Soverato in Calabria e dalla nonna ha ereditato anche il nome. Per lei un ritorno in Calabria pieno di amore e diversi scatti in sua compagnia:

“Tanti auguri nonna Elisabetta: oggi sono 101!! 🎂 sei una forza della natura, la nostra roccia. Ti amo tanto ❤️”

ha scritto la showgirl a corredo del post che la vede di rosso vestita proprio come la sua nonnina. Con le brinda e sorride accanto alla torta che celebra un compleanno così speciale.

