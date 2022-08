Ilary Blasi, faccia triste e occhi coperti: “Non è più lei..” FOTO

Ilary Blasi, come sta la conduttrice dopo la separazione? Oltre le indiscrezioni c’è una nuova foto che spiega tutto

Gli occhi dei paparazzi e dei fan non si staccano da Ilary Blasi e Francesco Totti. Per tutta l’estate li abbiamo osservati, più o meno da vicino, separati per la prima volta dopo 20 anni. Lui che si è diviso tra la Capitale e Sabaudia, in vacanza nella villa di famiglia e con i figli, non troppo distante da Noemi Bocchi, lei come una trottola in giro tra mare e monti, senza mai fermarsi.

Ora Ilary si concede ancora un po’ di mare. È volata in Croazia, per una vacanza in barca con i familiari e la piccola Isabel. Christian e Chanel sono rimasti a Sabaudia con papà Francesco. L’ex letterina è passata velocemente dalla località della costa laziale solo per riprendere la piccola dei suoi tre figli e portarla con sè. Qui però avrebbe fatto una scoperta che non le è piaciuta affatto.

Ilary e la scoperta fatta a Sabaudia

La conduttrice Mediaset, secondo quanto spifferato dal settimanale Chi, avrebbe appreso una cosa che l’ha mandata su tutte le furie. “La piccola Isabel avrebbe rivisto i figli di Noemi Bocchi e la cosa l’ha molto irritata” si legge sulle colonne del settimanale diretto da Alfonso Signorini, proprio lui che nel suo editoriale dedicato alle sue vacanze ha citato Ilary tra gli amici che ha incontrato questa estate nella sua casa a Cortina.

Signorini ammette di essersi fatto tante risate con la Blasi che però ha trovato “più incazzata che triste”. Un ritratto che non lascia dubbi quello di Signorini e che per certi versi ritroviamo anche nel mood dell’ultimo scatto condiviso da Ilary nelle sue Instagram Stories e tra i suoi post.

Ilary Blasi, come sta? La nuova FOTO dice tutto

Da sexy e malinconica a donna triste e con gli occhi coperti. Dopo lo scatto in barca mentre guarda verso l’orizzonte, Ilary Blasi ci concede un’altra foto delle sue vacanze in Croazia. Ci mostra solo le sue labbra carnose e ben accentuate dal rossetto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

In testa un cappello che copre sapientemente gli occhi ed il naso. Un primo piano fatto ad arte e che forse racconta in parte il suo stato d’animo. Le cose con Totti non vanno affatto bene e se davvero la conduttrice si è indispettita per il fatto che

Isabel di sei anni ha giocato ancora con i figli di Noemi Bocchi

la cosa peserà di certo in fase di separazione. Le pratiche non sono ancora state avviate ma potrebbero essere più difficile di quanto si pensava.

