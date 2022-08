Gregoraci e Briatore beccati insieme: ecco la foto. Non riescono proprio a stare separati…

Una ex coppia famossima potrebbe presto tornare insieme. I due sono stati avvistati in atteggiamenti molti intimi in Sicilia, mentre facevano una passeggiata romantica per il centro di una delle città più suggestive

Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Dopo diversi anni insieme, i due qualche tempo fa hanno scelto di prendere strade diverse, cercando però di mantenere un rapporto armonico, soprattutto per il bene del loro unico figlio Nathan Falco.

Ecco in che rapporti sono oggi Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

In una recente intervista l’ex concorrente del Gf Vip, parlando del rapporto con l’ex marito ha dichiarato: “Abbiamo cercato da subito un equilibrio pensando a nostro figlio. A volte è difficile: un po’ cede io, un po’ lui e non è tutto perfetto. Ovviamente si discute ma posso dire che siamo riusciti a stabilire un ottimo rapporto”.

La presentatrice di Battiti Live ora sarebbe pronta per intrepretare un ruolo di spicco in un film impegnato e per quanto riguarda il lavoro ha, inoltre, affermato: “La gavetta, gli eventi dal vivo, ti danno sicurezza. Servono a non farti prendere dal panico di fronte a qualche intoppo, che non manca mai, o anche solo davanti a così tanta gente: ancora adesso poco prima di salire sul palco penso a chi me lo ha fatto fare, poi vinco la paura e mi diverto”

In vacanza in tre, la Gregoraci con Briatore e il loro figlio Nathan

In questi ultimi giorni la Gregoraci non ha atteso molto prima di pubblicare diverse foto e storie che confermerebbero una bella vacanza di famiglia (lei, il figlio e l’ex marito). Tutti e tre insieme, si divertono spensierati, riuniti su un favoloso yacht ormeggiato in Sicilia, più precisamente a Taormina.

Proprio per le vie di questa meravigliosa città sono avvistati la showgirl e l’imprenditore, intenti a provare una delizia locale: la famosa granita di Bambar, di Saretto Bambara.

Insieme al proprietario la coppia è stata immortalata all’interno del locale. Un bel rapporto di amicizia o c’è dell’altro? Ora il ritorno di fiamma sembrerebbe quasi accertato.