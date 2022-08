Quanto guadagna Ezio Greggio per ogni puntata di ‘Striscia la Notizia’: cifre da urlo

Ezio Greggio è uno dei volti più amati nella nostra televisione: svelato quanto guadagna per ogni puntata di ‘Striscia la Notizia’.

Ezio Greggio è un conduttore di assoluto livello: ha condotto ‘Striscia la notizia’ fin dalla prima edizione, formando con Enzo Iacchetti una coppia magnifica. In tutti questi anni, il classe 1954 ha anche avuto una grande carriera da attore e ha ideato il Monte-Carlo Film Festival de la Comédie.

Greggio è seguitissimo dagli italiani, anche sui social network: il suo profilo di Instagram possiede ben 623mila followers. Il noto presentatore, in questi mesi, ha conquistato le prime pagine del Gossip per la relazione con una splendida ragazza di 29 anni.

Ezio è in vacanza e sta pubblicando in rete scatti impressionanti. Con lui ci sono la fidanzata (che sta scioccando il web a suon di fotografie da urlo) e i figli coetanei del suo nuovo amore.

Sono tante le curiosità che il pubblico nutre verso questo volto della tv: Enzo Iacchetti, ad esempio, ha rilasciato un’interessantissima intervista in cui ha fatto alcuni annunci importanti.

Ezio Greggio, quanto guadagna per ogni puntata di ‘Striscia la Notizia’: cifre devastanti

I telespettatori seguono sempre con profonda ammirazione i volti più famosi della televisione: in molti, però, sono curiosi e vogliono conoscere anche dettagli sui propri beniamini.

I guadagni dei vip, ad esempio, sono sempre tra le tematiche più discusse in Italia. Dopo un brutto episodio con il Fisco, parte dei guadagni di Ezio Greggio sono stati rivelati al mondo intero.

Stando alle cifre diffuse anche in internet, il conduttore nato a Cossato percepirebbe ben 24mila euro per ogni puntata di ‘Striscia la Notizia’. Cifre da capogiro, che lo rendono tra i conduttori di Mediaset più pagati. In merito alla vicenda con il fisco, il classe 1954 ha rivelato di aver sempre pagato le tasse.

Enzo Iacchetti svela la cocente verità su Ezio Greggio

Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio sono legatissimi anche da una stima reciproca, anche se non sono grandi amici al di fuori del mondo televisivo.

Iacchetti ha di fatto smentito numerosi rumors ed indiscrezioni: in molti hanno annunciato presunti litigi tra i due.

"Siamo una coppia di fatto e, giuro, non abbiamo mai litigato. Fare satira non è semplice"

Questa la spiegazione del noto conduttore, che ha anche rivelato che entrambi sono dotati di un grande senso dell’ironia e si stimano profondamente.

