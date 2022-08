Teresa Cilia ha perso la persona più importante della sua vita: “mi ha lasciata troppo presto”

Teresa Cilia pubblica un lungo sfogo sui social che fa riflettere profondamente i fan: le parole dell’ex tronista mettono i brividi

Il percorso televisivo a “Uomini e Donne” ce l’aveva presentata come una donna forte, ostinata e dal cuore immenso. Qualità che Teresa Cilia, tronista dell’edizione 2014/15 del dating show, ha abbondantemente dimostrato di possedere.

L’avventura nella trasmissione di Maria De Filippi le ha permesso di trovare l’amore della sua vita, il siciliano Salvatore Di Carlo, con cui l’influencer è convolata a nozze qualche anno dopo aver lasciato il programma.

Il marito della Cilia, di fatto, ha dovuto faticare a lungo per guadagnarsi uno spazio nel cuore di Teresa. La 35enne nata a Ragusa, che nella vita si è trovata ad affrontare molti momenti difficili, inizialmente non voleva proprio saperne di abbandonarsi all’amore.

Fin dagli inizi del suo percorso in tv, Teresa Cilia è sempre apparsa una persona diffidente e sospettosa. Il passato dell’ex tronista, d’altronde, l’ha portata a sviluppare una corazza che la siciliana, nonostante la vicinanza di Salvatore, è riuscita ad abbattere solo con il tempo.

Proprio di recente, attraverso un lungo sfogo postato sui social, la Cilia è tornata a parlare del suo difficile cammino di vita, contrassegnato da sofferenze che, agli occhi dei più, sono letteralmente inimmaginabili.

L’ex tronista, che si è trovata a combattere contro un tumore all’utero all’età di soli 24 anni, è rimasta profondamente segnata da quell’esperienza. “Ho combattuto per la mia salute, quando mi solo ammalata ero una ragazzina” ha spiegato Teresa al suo folto pubblico.

Non è mancato, da parte dell’ex tronista, un riferimento alla persona più importante della sua vita, che l’ha lasciata fin troppo presto. Dichiarazioni strazianti, quelle della siciliana, che avranno sicuramente lasciato il segno nel cuore dei followers.

Prima ancora di combattere un’estenuante battaglia contro il tumore, Teresa Cilia dovette affrontare la sofferenza più atroce di tutte: la perdita del papà.

La scomparsa di quest’ultimo ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dell’ex tronista, che all’epoca era ancora molto piccola:

“Metà della mia famiglia mi ha lasciata troppo presto. Io per lui non c’ero perché ero ancora piccola, lui per me non c’era perché se n’era già andato”.