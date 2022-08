Adriana Volpe perde le staffe: indignata, a farla infuriare Signorini. Tutta colpa di quella proposta

Adriana Volpe si è scagliata contro Alfonso Signorini. La conduttrice sarebbe indignata per via di una proposta del collega per lei inaccettabile: cosa sta succedendo.

Uno al fianco dell’altro solo poco tempo fa per mettere in piedi una magistrale edizione del “Grande Fratello Vip”. L’idillio tra Alfonso Signorini e Adriana Volpe sembra essersi spezzato: l’opinionista del format si sarebbe infuriata contro il conduttore per via di una sua proposta legata proprio alla trasmissione.

Mentre si gode le vacanze, Alfonso è alle prese con l’organizzazione della prossima edizione dell’amato programma. Tra la scelta dei prossimi protagonisti, non manca anche quella del cast in studio: a differenza dello scorso anno la figura della Volpe potrebbe subire una variazione e per questo la conduttrice avrebbe perso le staffe.

Adriana Volpe infuriata per colpa di Signorini: il motivo

A far saltare il tappo di Adriana Volpe sarebbe una proposta di Signorini in merito alla sua partecipazione alla prossima edizione del “GF VIP”.

View this post on Instagram A post shared by Adriana Volpe (@adrianavolpereal)

Questa volta, infatti, alla conduttrice non sarebbe stata proposto il ruolo di opinionista, ma bensì di concorrente. Per la 49enne di Trento questa proposta sarebbe inacettabile, rappresentanto un declassamento del suo ruolo.

Adriana Volpe, indignata per quella proposta

La proposta di far partecipare la Volpe come concorrente e non come opinionista del “GF VIP” non sarebbe piaciuta per niente alla diretta interessata.

Percepita come un tornare indietro, la Volpe, inoltre, avrebbe seri problemi logistici come concorrente essendo che la gestione della figlia Giselle – dopo la separazione da Parli – è per lei molto complessa.

all’inizio dell’estate ho saputo di non essere riconfermata come opinionista

Aveva svelato la Volpe che sulle prime pensava valesse anche per la collega Sonia, ma poi l’amara scoperta: Alfonso vorrebbe la Bruganelli di nuovo in studio, mentre la Volpe come concorrente. Per via della sua situazione personale Adriana non può accettare la proposta.

Non solo in lei si è fatto largo un grande dispiacere per non poter partecipare al format, ma anche per la poca umanità, a suo avviso, dimostrata da Signorini che per lei le ha sferrato un colpo basso.

DONNA UCCISA A BASTONATE PER STRADA. IL SERVIZIO ALL’INTERNO DEL TG DI YESLIFE