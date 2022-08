Romina Carrisi, il post che fa preoccupare tutti. “Ogni volta è come ricevere il primo schiaffo e l’ultimo bacio”

Romina Carrisi svela al pubblico un suo segreto con una foto su Instagram. “La conosco da anni ma ogni volta che arriva è come ricevere il primo schiaffo e l’ultimo bacio”. Ecco cosa è successo

Un personaggio seguitissimo sui social, che proprio sul suo profilo Instagram ha suscitato molta apprensione e curiosità, a causa di una foto che la ritraeva giù di morale.

Ecco cosa ha confessato Romina Carrisi. I suoi followers si sono preoccupati per lei

Stiamo parlando di Romina Carrisi, che ricordiamo tutti sempre con il sorriso sulle labbra. Ultimamente, durante una vacanza, ha reso pubblico uno scatto che ha destabilizzato il pubblico e che è stato spunto di riflessione profonde e condivisioni con i suoi followers.

La figlia d’arte, ospite fissa nel programma della sua amica Serena Bortone, Oggi e un altro giorno , ha commentato uno spiacevole episodio, accaduto improvvisamente mentre nuotava tranquillamente in mare, con una didascalia molto toccante “La mia cara vecchia amica Ansia ha deciso di aggiungermi nel bel mezzo della mia traversata e farmi compagnia con i suoi dolci artigli graffiando la mia mente e accorciando il mio respiro”, ha scritto accompagnando l’immagine che immortalava quel momento.

Da anni combatte con questo problema. La spiegazione del post che ha fatto preoccupare tutti

“Annegherai. Perderai fiato e annegherai. Non vedi né il fondale, né davanti a te. È giunta la tua fine, non arriverai mai” con queste parole Romina Carrisi, la figlia di Albano e Romina Power, ha svelato di soffrire di attacchi di ansia.

Un problema comune, reso più che “normale” anche grazie anche a questi racconti.

“La mia ansia è schietta. Non ha mai fatto la ruota panoramica con le parole. La conosco da anni ma ogni volta che arriva è come ricevere il primo schiaffo e l’ultimo bacio”

ha proseguito.

Presto tornerà in Tv e anche la sua vita sentimentale con il regista Stefano Rastelli procede a gonfie vele. Si trovava con lui in vacanza, infatti, quando la sua ansia l’ha travolta per l’ennesima volta. Una brutta esperienza, quindi, per la giovane, che ha imparato a conviverci, senza limitarsi mai.