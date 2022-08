“Ballando con le stelle” cast al completo: tra i ballerini spunta il re dei No Vax

Il cast è finalmente al completo! I nomi scelti da Milly Carlucci promettono grandi colpi di scena, presente anche il grande attore.

La macchina organizzativa della Rai è in fermento visto che l’8 ottobre prossimo debutterà sul primo canale il programma danzante più amato della tv sempre condotto dalla meravigliosa Milly Carlucci.

Secondo il giornalista Alberto Candela de Il Fatto Quotidiano, il cast di “Ballando con le Stelle 2022-23” è formato al 100% e sembrano essere stati selezionati tutti i 13 personaggi famosi richiesti scelti direttamente dalla conduttrice.

Come sapevamo già da diversi mesi, la prima concorrente ufficiale è stata Iva Zanicchi, la quale ha svelato la sua presenza all’inizio dell’estate. Ma all’interno della squadra di ballerini provetti anche altri nomi molto noti e amati del piccolo schermo.

“Ballando” ecco i nomi del cast, tra di loro anche…

Faranno quindi parte del prossimo cast Iva Zanicchi, Nino D’Angelo, Gabriel Garko, Paola Barale, Marta Flavi, Luisella Costamagna, Giampiero Mughini, Rosanna Banfi, Alex Di Giorgio, Ema Stokholma, Alessandro Egger, Lorenzo Biagiarelli. Ed il 13esimo?

Come si vociferava da giorni, sembra che “Ballando” vedrà anche la presenza di Enrico Montesano, che più volte ha tuonato contro la tv di Stato.

L’attore romano avrebbe firmato nonostante le sue incredibili polemiche contro proprio la Rai che per anni gli ha dato lavoro.

Enrico Montesano “Io No Vax? Definizione di comodo”

Un vero e proprio colpaccio per Milly Carlucci che per mesi ha insistito con l’agente di Montesano, Settimio Colangelo, fino ad ottenere il “sì” tanto sperato.

Milly avrebbe corteggiato con insistenza il 71enne, che negli ultimi anni è finito al centro delle polemiche per le sue prese di posizione su vaccini, mascherine e green pass e spesso in questi lunghi mesi lo si è visto in piazza a parlare, e nelle trasmissioni come ospite.

Mi danno anche del negazionista, non lo sono. Sono un dubbioso, ecco. I vaccini li ho fatti, in passato, perché era chiaro che i benefici erano maggiori dei rischi. Oggi ho paura.

Aveva dichiarato solo due anni fa intervistato dalla stampa nazionale. Inoltre la sua polemica non si era fermata qui. L’attore infatti aveva confessato, proprio durante il lockdown, che era sbagliato pagare il canone visto il disservizio che la Rai offriva ai suoi telespettatori.

“Niente banca, ritiro liquidità dai conti correnti, scorporare quota abbonamento canone e disdire abbonamento Rai. Non vedere canali generalisti“.

Chissà se una sua partecipazione in tv cambierà l’opinione pubblica nei suoi confronti per una riappacificazione reciproca delle parti.

