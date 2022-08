Lutto nel mondo del cinema italiano, muore l’attore di “Ragazzo di campagna”

Il cinema italiano perde un altro grande artista. Addio ad un grande attore che ha lavorato tra cinema, tv e teatro. Aveva 96 anni

Il mondo del cinema italiano piange un’altra delle sue stelle più belle e celebri. Un attore longevo e amato dal pubblico che fino a 96 anni ha recitato sul palco del teatro mostrando tutta la sua felicità per il ritorno in scena dopo i due anni difficili dovuti alla pandemia.

Parliamo di Enzo Garinei, attore di cinema, tv e di teatro. Aveva 96 anni, era fratello di Pietro Garinei della celebre ditta Garinei e Giovannini. Nella sua lunga carriera ha partecipato a tante commedie teatrali, preso parte a oltre 70 film e rivestito anche il ruolo di doppiatore.

Enzo Garinei e la sua carriera nel cinema italiano e non solo

Enzo Garinei in così tanti anni di lavoro nello spettacolo ha sperimentato tante strade dell’arte. Ha esordito al cinema nel 1949 in “Totò le Mokò” affianco a colui che ha considerato da sempre un grande maestro: il Principe De Curtis.

Tanti i film, come le serie televisive che lo hanno visto protagonista come pure gli spettacoli teatrali, molti de quali firmati da Garinei e Giovannini. Tra questi “Alleluja brava gente” e “Aggiungi un posto a tavola”. Proprio in questo spettacolo il pubblico lo ha potuto ammirare per l’ultima volta a teatro nella stagione 2021-22 nel ruolo della voce di Dio.

Da pochissimo è uscita per Armando editore anche la sua autobiografia dal titolo ‘‘Io c’ero. Il protagonismo del caratterista” a cura di Laura De Luca, testo nel quale ll’attore racconta le sue origini romane e l’amore per lo spettacolo che lo ha portato a lavorare con grandi dello spettacolo.

Enzo Garinei e “Ragazzo di campagna”

Enzo Garinei ha lavorato affianco a grandi nomi del cinema, del teatro e della televisione. Da Gassman a Rascel, passando per grandi registi del calibro di Zampa, Maselli, Mattoli, Castellano e Pipolo fino al teatro con Enriquez, Ronconi, Benno Besson e con l’amato fratello Pietro Garinei.

Tra le sue grandi interpretazioni ricordiamo “Il ragazzo di campagna”, un vero cult degli anni Ottanta e non solo. È stato, infatti, uno dei primi film satirici sulla Milano da bere

rappresentandone le contraddizioni ma anche lo spaccato del tempo

con tanti modi di dire che si sono fatti ricordare nel tempo dagli italiani. Garinei ha lavorato in questo film affianco a due popolarissimi attori come Renato Pozzetto e Massimo Boldi.

