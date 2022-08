Francesco Renga, la figlia Jolanda commuove tutti: “La cosa più bella la faccio con papà”

Francesco Renga e la figlia Jolanda: il momento epico ha scatenato i like a più non posso. Così non li avevamo mai visti

Estate di concerti e di live per Francesco Renga che con la sua musica è in giro per l’Italia e non si fermerà fino a settembre. In migliaia i fan che si sono raccolti la scorsa sera a Civitavecchia per assistere al suo concerto, tra l’altro gratuito, incluso nel programma dell’estate civitavecchiese.

La platea è stata rapita e conquistata dalla voce, dall’armonia e dalle sonorità dell’artista per una serata piena di applausi ed emozioni. Ogni sera un palco nuovo con sensazioni ed emozioni diverse per il cantante che ama il suo pubblico in modo caldo e amorevole, ma c’è da dire che la serata di Civitavecchia è stata davvero speciale.

Francesco Renga ed il rapporto con la sua Jolanda

Chi segue Francesco Renga su Instagram probabilmente lo aveva già intuito dalle sue stories, chi era presente al concerto lo ha vissuto in prima persona. A Civitavecchia con lui c’era un’ospite speciale, la donna della sua vita, per la quale il cantante prova un amore sconfinato. Parliamo della figlia Jolanda, la sua primogenita nata dalla lunga e importante relazione con Ambra Angiolini.

Proprio a lei Rega ha dedicato un post strappalacrime nel quale si evince lo stretto rapporto che c’è tra i due. Del resto, Francesco, prima di essere cantante e artista è papà e con i suoi due figli ha un rapporto meraviglioso, fatto di complicità e amore profondo.

Jolanda poi resta la sua spalla nei momenti di svago. I video ironici in cui si divertono strappano sempre un sacco di like sui social, ma il post che papà Francesco ha dedicato a sua figlia li ha superati tutti.

Renga ed il suo “amore gigante”: la FOTO

Un concerto intenso e carico di emozioni quello vissuto a Civitavecchia da Francesco Renga che a sorpresa ha chiamato sul palco la sua ospite d’eccezione, la figlia Jolanda. E così non poteva non dedicare un pensiero a questa serata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Renga (@francescorenga)

“Volevo mettere voi in questo post… ieri a Civitavecchia eravate veramente tantissimi siete stati uno spettacolo, ma poi ho deciso di mettere uno di voi a caso… ecco. Il mio amore gigante Jolanda Renga ieri è salita sul palco col suo papo. Non ho resistito. Spero comprendiate”

ha scritto Francesco a corredo di una foto che mostra i due mentre si abbracciano. Ovviamente tutti hanno compreso e hanno inondato il post di emoticon di affetto e di dolci commenti. Tra i tanti anche quello dell’amico e collega Nek che ha scritto “bella di papà”.

