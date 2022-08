“L’Eredità”, l’ex campione Cannoletta e l’amara verità: “Mi devono dei soldi”

Cannoletta vuota il sacco dopo molto tempo dalla sua vittoria a “L’Eredità”. Ecco cosa succede davvero tra lui e la Rai

Per tutti è il grande campione de “L’Eredità”, colui che con la sua grande cultura è riuscito a sbaragliare tutto e tutti in modo elegante e senza troppi sensazionalismi. Parliamo di Massimo Cannoletta, il divulgatore scientifico pugliese che nella scorsa edizione del gioco a quiz di Rai 1 ha fatto appassionare tutti sul piccolo schermo.

Ben 200 mila euro e oltre 50 puntate in studio gli sono valsi l’appellativo di super campione, uno dei migliori di sempre dell’iconico programma condotto oggi da Flavio Insinna e che ha visto avvicendarsi nomi come il compianto Fabrizio Frizzi e Carlo Conti.

Massimo Cannoletta e la decisione presa a “L’Eredità”

Massimo Cannoletta avrebbe potuto fare di più, lo sapete? Il campione, infatti, dopo le oltre 50 puntate in studio con il titolo di campione ha sbagliato di proposito la risposta. Una scelta fatta per lasciare il programma dopo così tanto tempo, circa due mesi, e dare l’opportunità a qualcun altro di ricoprire quel ruolo.

“Non mi andava di approfittare della loro gentilezza” ha spiegato Cannoletta in una vecchia intervista sottolineando come il programma gli abbia dato tanto e dunque ha preferito non accanirsi, senza ostinarsi a rimanere in cima.

C’è però un retroscena sulla vittoria di Cannoletta che è uscito fuori e ha a che fare con i soldi. È stato proprio il super campione a rivelarlo.

La rivelazione di Cannoletta sul montepremi

Terminata l’esperienza a “L’Eredità” Massimo Cannoletta non è sparito dal piccolo schermo. Abbiamo continuato a seguirlo nella trasmissione pomeridiana di Rai 1 di Serena Bortone “Oggi è un altro giorno”.

Si è ritagliato un piccolo posto nel mondo dello spettacolo ma senza eccessi. Lui lo ha detto fin dall’inizio della sua vittoria: non gli interessava cambiare vita e abitudini. Ma sapete che dei soldi che gli spettano ancora non ha visto l’ombra?

“Non ho comprato nulla e non ho cambiato le mie abitudini”

ha rivelato in una intervista spiegando come le procedure per riscuotere la vincita sono iniziate ma l’iter non si è ancora concluso.

