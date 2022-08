Elettra Lamborghini, tutto il posteriore è di fuori. “Ma tuo marito approva?”: FOTO vietata ai deboli di cuore

Elettra Lamborghini, questa volta, ha esagerato: la cantante e showgirl ha pubblicato uno scatto in cui ha il fondoschiena scoperto.

Elettra Lamborghini è una delle cantanti più amate dell’intero panorama musicale italiano. La ragazza, considerata come ‘La Regina del Twerking’ (il noto ballo sensuale in cui vengono mossi i glutei con enfasi e veemenza), lancia praticamente ogni anno dei singoli che poi diventano tormentoni.

La nativa di Bologna, ad esempio, ha fatto ballare tutti gli italiani in spiaggia con ‘Caramello’, lavoro nato dalla collaborazione con Rocco Hunt. La classe 1994, in tutti questi anni, ha anche preso parte a numerosi programmi televisivi ed ha partecipato a qualche reality.

Anche in Spagna è molto famosa, dal momento che anche nello stato iberico ha partecipato ad alcuni show televisivi. Elettra, sui social network, è amatissima dal pubblico della rete: i contenuti che condivide online sono a dir poco sbalorditivi. Tra scatti entusiasmanti e fotografie bollenti, l’emiliana mette in mostra con facilità il suo corpo bombastico.

Elettra Lamborghini, continua l’estate italiana: dove si esibirà stasera

Elettra, nel corso di questa caldissima estate, si è esibita in tantissime zone d’Italia. La Lamborghini, ad esempio, ha partecipato anche al Festival ‘Battiti Live’ che va in onda su Italia 1.

Questa sera, la nota ereditiera sarà un ospite di lusso al Ciccio Riccio Tour, in un concerto a Sant’Agata di Puglia. Come prevedibile, si aspetta una folla immensa e tutti saranno pronti per cantare i suoi tormentoni.

La bolognese, lo ricordiamo, è felicemente sposata con Afrojack: i due si sono uniti in matrimonio nel 2020, proprio nel pieno della pandemia facendo una cerimonia stratosferica e rispettando tutte le direttive e le norme (era ancora estate).

La classe 1994, però, tende sempre ad esagerare sui social network: i suoi scatti rischiano sempre di far ingelosire il marito. Questa volta, la splendida cantante ha pubblicato una fotografia in cui ha piazzato il suo posteriore in primissimo piano.

Elettra Lamborghini, il posteriore è devastante: natiche illegali in mostra

Elettra è sempre super attiva sui social network: anche stavolta, la sexy ereditiera ha mandato in tilt il web con uno scatto mostruoso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Il suo fondoschiena è quasi totalmente scoperto: come al solito, le sue natiche mandano in visibilio gli utenti.

“ma tuo marito approva?”

Questa la domanda di un seguace, visibilmente colpito dalla naturalezza della Lamborghini. Il web, in ogni modo, è pazzo di lei: come spesso accade, anche il post odierno raccoglie consensi ed apprezzamenti.

