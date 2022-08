Emma sgancia la bomba su Stefano e Belen: “chi devo perdonare è…”. VIDEO CLAMOROSO

Emma Marrone, su TikTok è recentemente spuntato un video inaspettato: sembrava tutto superato, e invece la cantante ha affermato che…

Sono passati anni dal periodo in cui Emma Marrone, Belen Rodriguez e Stefano De Martino formarono uno dei triangoli amorosi maggiormente chiacchierati dello spettacolo italiano.

La salentina e il partenopeo, fidanzati da ben due anni, andarono d’amore e d’accordo fin quando, nella loro vita, non fece capolino la sensualissima argentina.

Quello che accadde tra lo showgirl e il ballerino è noto ai più. Belen e Stefano, uniti dall’amore per il figlio Santiago, sono stati protagonisti di svariati tira e molla. Attualmente, tuttavia, tra di loro la relazione sembrerebbe essere tornata stabile e solida come in passato.

Belen e Stefano di nuovo uniti: la reazione di Emma Marrone lascia sbalorditi

Il tempo, nel caso del triangolo composto da Stefano, Belen ed Emma, ha davvero aggiustato ogni cosa. La salentina, in più di un’occasione, ha infatti ribadito di non nutrire alcun tipo di rancore nei confronti del suo ex.

Di certo, all’epoca, le immagini del tradimento ai danni di Emma rimasero sulla bocca di tutti per settimane. La cantante, tradita pubblicamente da De Martino, ci mise molto a superare l’immenso dolore.

Nonostante, ad oggi, i rapporti tra i due ex siano più che distesi, un video portato a galla dalla pagina TikTok Vipovertime sembra aver nuovamente messo in discussione tutto. La clip, risalente ad un anno fa, ha rivelato qualcosa di assurdo ai fan.

La cantante risponde alla domanda su Stefano e Belen: “chi devo perdonare è…”

Nel video in questione – probabilmente tratto da una diretta realizzata dalla Marrone -, si sente una piccola fan di Emma domandarle: “hai perdonato Belen?“.

La Marrone, con toni più che distesi, aveva fornito una risposta davvero inaspettata al quesito:

“Non dovevo perdonare Belen semmai… Ci mancherebbe altro. non ha fatto nulla di male”.

Tra le righe, nonostante fossero passati parecchi anni, la salentina aveva lasciato intendere di aver provato rancore solo ed esclusivamente nei confronti di De Martino. Con la Rodriguez, dunque, la cantante non avrebbe alcuna questione irrisolta.

