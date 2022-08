Tutto pronto per le prime registrazioni della nuova stagione, sembra però che non ci sarà lei. Che cosa sta succedendo a Canale 5?

Il dating show di Canale 5 torna in tv dal 19 settembre ma nel frattempo fervono i preparativi per la registrazione della prima puntata di questa nuova attesissima edizione 2022-23.

Il programma sarà sempre condotto da Maria De Filippi e verrà trasmesso nella solita fascia oraria dalle 14:45 fino alle 16.10.

Come per le passate stagioni, al centro dell’attenzione ci saranno le vicende dei nuovi tronisti pronti a cercare l’amore, ma saranno presenti anche gli amati protagonisti del trono over. Un mix and match che è piaciuto molto al pubblico a casa che ha richiesto a gran voce che le due generazioni a confronto continuassero ad essere presenti simultaneamente.

“U&D” qualcosa non torna, che succede?

ll 30 agosto è prevista la prima registrazione di “Uomini e donne 2022/2023” per consentire poi il montaggio delle scene in vista della prima messa in onda sul piccolo schermo.

Ieri l’autrice del programma Raffaella Mennoia sul suo profilo Instagram accanto ad una foto con un selfie di lei ha lasciato intendere che tutto è pronto:

“Conferma tronisti, contenuti rvm da rec per registrazione, lista contenuti, chiamare corteggiatori, sopralluogo studio: fatto“.

Sembra che tra i personaggi del trono over più amati invece ci saranno ancora Ida e Riccardo, punto interrogativo però sulla dama bianca più amata…

Che fine ha fatto Gemma Galgani?

Sul web stanno circolando moltissime voci relative l’assenza quest’anno della dama bianca torinese che potrebbe essere stata scartata dall’autrice visti i forti cali di share che ci sono registrati durante le scorse puntate quando lei era protagonista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gemma Galgani (@gemma.galgani)

Non è ancora arrivata una risposta ufficiale e anche Gemma Galgani non ha rilasciato alcuna dichiarazione che svela quanto appena accennato.

In moltissimi fan della signora però si sono subito schierati con lei. Troppo impattante la sua presenza nel dating show accanto a Tina Cipollari con cui da ormai 12 anni allestisce sketch indimenticabili che ogni giorno il web ci offre su tutti i canali social disponibili.

TOTTI BLASI, LA VICENDA SI TINGE DI GIALLO. IL SERVIZIO ALL’INTERNO DEL TG DI YESLIFE