Riccardo Roccuzzo a Yeslife: “Con ‘Solo io e te’ vi racconto l’amore”

Il cantautore rivelazione di ”X-Factor” 2020 si racconta ai nostri microfoni raccontando i suoi punti deboli e i suoi punti di forza e parlandoci dei suoi sogni e dei prossimi progetti.

Giuseppe Roccuzzo, il giovane cantante che grazie alla sua voce e alle sue esibizioni emozionanti sa toccare le corde più profonde dell’animo umano.

Si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione ad X Factor conquistando giudici e spettatori grazie soprattutto alla sua interpretazione del brano ‘Promettimi‘ di Elisa.

Milioni di visualizzazioni su Facebook, diventa virale su Tik Tok ed entra nella top 50 Viral di Spotify.

Negli ultimi due anni ha pubblicato diversi singoli tra cui l’ultimo “Solo io e te” che parla di quell’amore senza limiti, della persona in grado di starci accanto e completarci ‘ché quando si è insieme non manca niente e basta solo vivere.

Giuseppe Roccuzzo e il suo nuovo singolo ”Solo io e te”

Solare, ansioso e rispettoso della vita, si definisce così Giuseppe Roccuzzo, in arte Roccuzzo, artista siciliano classe ’96.

I suoi artisti preferiti sono Selena Gomez, l’attrice di ”Stranger Things” Millie Bobby Brown e la cantante Taya Smith.

Il rispetto è il suo valore più grande così come l’educazione mentre odia la cattiveria.

La cosa di cui va più fiero? Far emozionare le persone.

Nel corso dell’intervista ci ha parlato delle violenze subite, soprattutto durante gli anni della scuola con il bullismo ma anche con il cyber bullismo.

Invece, di cosa parla l’ultimo lavoro di Giuseppe Roccuzzo, ”Solo io e te”? L’artista siciliano vuole descrivercelo così: “Il brano racconta di un amore platonico dove non servono parole ma bastano due sguardi per capirsi”.

Chiudiamo la nostra video intervista chiedendo quale sia il suo sogno più grande e quale il suo prossimo progetto. E se per quanto riguarda il suo futuro lavorativo non può sbilanciarsi, non ha dubbi riguardo al suo desiderio: vivere totalmente di musica.