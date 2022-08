Tutto è pronto per la nuova stagione del dancing show di Rai 1, la conduttrice ha scoperto le sue carte e rivelato chi farà (e non farà) parte del nuovo cast.

I motori si stanno scaldando a dovere e la macchina organizzativa della Rai è già a lavoro per la ripartenza l’8 ottobre con uno show innovativo rispetto le passate edizioni.

Alla guida sempre Milly Carlucci che per la 17esima edizione, ancora al comando di “Ballando con le stelle” che quest’anno proporrà ben 11 puntate ai telespettatori che dovranno attendere fino a fine anno la proclamazione del vincitore assoluto.

Le esibizioni, trasmesse in diretta dall’auditorium del foro italico della Capitale, vedranno sul palco ben 13 agguerritissimi concorrenti scelti personalmente dalla padrona di casa che ha lavorato anche durante l’estate per ingaggiare la squadra che comporrà la prossima stagione dello show della rete ammiraglia.

Il cast di “Ballando con le stelle”, li conosciamo tutti

Dopo tanto lavoro e corteggiamento estremo, troveremo nel cast dei nomi oltremodo stellari. La prima che ha confermato la sua presenza Iva Zanicchi, seguita a ruota da Nino D’Angelo, Enrico Montesano, Lorenzo Biagiarelli, Gabriel Garko, Paola Barale, Luisella Costamagna, Marta Flavi, Giampiero Mughini, Rosanna Banfi, Ema Stokholma, Alex Di Giorgio e Alessandro Egger.

La giuria invece sarà composta con i nomi a cui siamo affezionati da ormai diversi anni, quindi Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli.

Quello che invece cambia sono i volti dei commentatori a bordo campo. Arriva infatti in queste ore la decisione di Milly di escludere un nome a cui molti si erano affezionati dal 2017…

Milly Carlucci esclusione a sorpresa, addio alla più amata

Come dicevamo a commentare a bordo campo ci sarà ancora Alberto Matano che però stavolta verrà affiancato ad ogni puntata da un ospite a sorpresa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberta Bruzzone (@rob_wildside)

Vi starete chiedendo, che fine ha fatto Roberta Bruzzone?

La criminologa entrata nel programma nel 2017 ha salutato tutti per un nuovo impiego più avvincente legato alla sua professione.

Il conduttore de “La Vita in Diretta” quindi sarà l’unico ospite fisso pronto a commentare in maniera agguerrita e stabile le varie esibizione portate in scena dai concorrenti di quest’anno.

Cosa diversa invece nella parte della giuria popolare dove quest’anno ad affiancare Rossella Erra ci saranno i maestri Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale.

